До конца октября в Центральном районе обновят светильники уличного освещения

В рамках муниципального контракта до 31 октября в Норильске заменят 1 765 светильников. «Также будут заменены щиты управления наружным освещением. Модернизация позволит управлять каждым светильником прямо с компьютера. Специалисты смогут уменьшать интенсивность, например, когда поток машин становится меньше. Либо, наоборот, увеличивать при плохой видимости из-за метеоусловий», - пояснил Александр Акантьев, представитель «Норильскавтодора». Это будет новая современная светодиодная система освещения.

Кроме того, на Ленинском проспекте заменят опоры освещения. Старые уже демонтировали, сейчас проводятся новые линии и монтаж фундамента. Однако из-за скачков цен на металл многие поставщики не выполнили своих обязательств, поэтому новые опоры прибудут в город только в конце сентября. После чего службы незамедлительно приступят к их монтажу.

Стоимость всех работ составит 95 млн рублей.