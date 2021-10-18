До конца октября в Норильске появятся новые тёплые остановки

Как сообщил заместитель начальника управления «Норильскавтодор» Александр Кондрашов, пока работы закончены в двух из десяти павильонов, тогда как по контракту они должны были завершиться 30 сентября. «У подрядчика возникли сложности с приобретением и доставкой материалов. Сейчас всё необходимое в наличии, исполнитель приступает к работам. По завершению всех мероприятий и приёмке работ в полном объёме со стороны заказчика будут выставлены штрафные санкции», - пояснил Александр Кондрашов.

Дмитрий Карасев уточнил, что все теплые остановочные павильоны должны быть доделаны до конца месяца.

«Ход работ меня не устраивает. Будем встречаться с подрядчиком. Объекты необходимо срочно завершить, чтобы норильчане могли в комфорте ожидать транспорт. Мы живем на Севере, и недопустимо срывать такого рода мероприятия. На будущий год у нас снова запланирована установка тёплых остановок, и если горожане выскажут свои пожелания, то они будут учтены», - резюмировал Дмитрий Карасев.

До 31 октября десять новых павильонов должны появиться по адресам: ул. Талнахская, 37, ул. Орджоникидзе, 4в, ул. Бегичева, 24а, ул. Югославская, 6б, ул. Игарская, 45, ул. Бауманская, 13, ул. Шахтерская, 12/1, ул. Победы, 1а, а также на трассе Норильск – Кайеркан (остановки «Вокзальная», «Управление НЖД»).