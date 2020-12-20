Нововведения в законодательстве, которые ужесточат контроль за техническим состоянием автомобилей

Подготовленный МВД законопроект внесёт изменения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». Так, сотрудники ДПС при обнаружении у авто неисправностей, могут приостановить действие диагностической карты и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сейчас, согласно статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена...» Кодекса административных правонарушений, при обнаружении неисправностей тормозов и рулевого управления инспектор может выписать штраф в размере 500 рублей и отправить автомобиль на штрафстоянку.

После вступления поправок в силу, при выявлении неисправностей авто на дороге сотрудник ДПС также составит административный протокол и приостановит действие диагностической карты. Если в тёмное время суток не работают фары, имеются проблемы с дворниками или тормозами, инспектор запретит водителю ехать дальше. На устранение поломок и прохождение внеочередного техосмотра (новая процедура вводится в закон о ТО) планируется отвести 72 часа. Затем информацию о результатах ремонта и состоянии автомобиля оператор станции технического осмотра автоматически передаёт в базу данных ГИБДД.

Если автомобилист не решил проблему в отведённое время, у него изымут свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), без которого нельзя поставить машину на учёт или внести изменения в документы. Порядок изъятия, как и возврата СТС, будет описан в постановлении правительства. Напомним, согласно статье 12.3 «Управление автомобилем без регистрационных документов» КоАП, управление авто без СТС грозит штрафом в размере 500 рублей и штрафстоянкой.

При незначительных неисправностях, например: не работают противотуманные фары, отсутствуют опознавательные знаки, проблемы с аптечкой, новый механизм воздействия применяться не будет — так указано в пояснительной записке к документу.

По мнению руководства МВД, новая система контроля затронет более миллиона дорожных нарушителей. Законопроект поступит на рассмотрение в правительство и Госдуму до конца 2020 года. Ужесточение контроля за техническим состоянием авто связывают с глобальной реформой техосмотра, основные положения которой вступят в законную силу в марте 2021 года.

С марта следующего года диагностические карты будут электронными, станет обязательным фотографирование машин во время ТО, и ужесточится ответственность операторов станций технического осмотра.