Добро пожаловать в Дудинку

Таймыр встречает североморцев. В морской порт Дудинка прибыла межвидовая группа кораблей Северного флота, совершающего поход в Арктике. Североморцы в этот раз прибыли на Таймыр второй год подряд, тогда как в прежние годы ходили на Енисей через год. По словам заместителя командующего СФ, вице-адмирала Олега Голубева, в нынешних учениях будет задействовано около тысячи человек, разработана большая культурная программа, в том числе сентябрьские уроки мужества в Дудинке и Норильске.

Моряков на причале Дудинского порта приветствовали на родном языке представители пяти этносов, проживающих на Таймыре, и провели обряд повязывания символических ленточек желаний на дерево. Североморцы получили возможность постучать в таймырский бубен как символ уже сложившихся особых отношений между военными моряками и жителям Таймыра. Принимающая сторона в свою очередь последовала старой морской традиции и преподнесла североморцам жареного поросёнка.

Вместе с военными моряками в Дудинку с Диксона вернулись насколько юнармецев из школ Дудинки и Норильска. В начале недели ребята отправились в арктический посёлок, имеющий собственную боевую историю, чтобы на месте подробнее узнать об обороне Диксона во время Великой Отечественной войны. В посёлке ребята побывали в музее, встретились с пограничниками и даже сыграли с ними в футбол. Несколько дней юнармейцы не могли попасть на борт большого противолодочного корабля «Североморск» из-за шторма, что в итоге придало их поездке суровости военного похода. На корабле школьники жили в кубриках с моряками и морпехами, смогли познакомиться не только с их бытом, но и особенностями службы.