Добро пожаловать!

Обычно при устройстве на работу новому сотруднику необходимо пройти несколько обязательных этапов, включающих собеседование, инструктажи, получение пропуска и спецодежды, организацию рабочего места, знакомство с наставником. По сути это и есть адаптация. И от того, как она пройдёт, во многом будет зависеть психологический настрой нового сотрудника, а значит, и качество его работы. Но зачастую на пути адаптации новичок сталкивается с целым рядом трудностей: где найти склад, как оформить пропуск и т. п. Его непосредственный руководитель, решающий огромное количество задач, может упустить человека из виду. Благодаря новой программе все адаптационные процессы проходят по заранее составленному графику. Как следствие — ускоряется сам процесс, уменьшается документооборот, а также снимается ряд задач с линейных руководителей. К тому же, новичок чувствует себя более уверенно, понимая, что его ждут на предприятии.

Пилотный проект реализовывался на двух площадках: руднике «Октябрьском» и медном заводе. Как отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, эти предприятия охотно откликнулись на предложение протестировать новую программу.

– Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тестировании системы. Задача была проверить информативность программы и то, насколько она удобна конечному пользователю. Уже сейчас мы можем сделать вывод, что программа жизнеспособна, — подчеркнула Анастасия Перфильева.

Радушный приём

Так как же это работает? После того, как новый работник прошёл собеседование в отделе кадров, его данные пересылают на электронную почту непосредственному руководителю. Тот в свою очередь составляет план адаптационных мероприятий по утверждённым пунктам. Система помогает оформить и разослать необходимую информацию по другим инстанциям, и для нового сотрудника начинают подбирать спецодежду и оформлять пропуск. С помощью корпоративного приложения «Ника» система рассылает уведомления как работнику, так и его руководителю, напоминая, какие этапы ещё предстоит пройти и в какие сроки. Одним из первых преимущества программы адаптации персонала смог оценить начальник подземного участка подготовительных работ рудника «Октябрьский» Александр Власенко.

– Эта система действительно облегчает нам работу, тратится ощутимо меньше времени на весь процесс приёма нового сотрудника, — поделился он впечатлениями. — Поскольку руководителям в голове приходится держать много информации и необходимо постоянно контролировать технологические операции, есть риск что–то упустить из виду. А для нового работника очень важно, чтобы он прошёл адаптацию в полном объёме. Так что эта система является огромным плюсом в работе.

Программа адаптации предусматривает и обратную связь между новым работником и его руководителем. Она обеспечивается посредством анкет, по данным которых можно оценить, как работник справляется с должностными обязанностями, как он влился в коллектив. Благодаря таким опросам можно выявить отклонения и вовремя их скорректировать.

Испытал на себе новую программу и недавно принятый на работу Николай Кулябин, машинист подземной самоходной машины подземного участка подготовительных работ рудника «Октябрьский».

– Всё прошло очень легко и быстро, — рассказал он. — Обычно после собеседования тебе говорят: «Иди, мы позвоним». Вот и ждёшь в неведении: возьмут — не возьмут. А тут мне позвонили через два дня и сразу спросили размер одежды. Ещё через пару дней пригласили в отдел кадров на психологическое тестирование. Всё очень просто, через «Нику» приходят чёткие инструкции.

Сейчас программа переходит на этап промышленной эксплуатации, который пройдёт так же на этих двух предприятиях, где её тестировали. До конца года станет ясно, как она покажет себя в новых масштабах. В случае если не потребуется технологических доработок, система будет внедрена во всех структурных подразделениях Заполярного филиала.

Обратная связь

Автоматизированная система адаптации в компании не единственный проект подобного рода. Так в прошлом году стартовала программа «Точка опоры», которая была реализована совместно с корпоративным университетом.

– Уникальность этого проекта в том, что мы собираем работников из разных структурных подразделений и в интерактивном режиме рассказываем им о предприятиях «Норникеля», о том, какие социальные программы представляет компания, о требованиях по охране труда и технике безопасности, о применяемых технологиях и так далее. То есть даём работникам возможность узнать как можно больше о компании, чтобы они почувствовали себя частью большого коллектива, — подытожила Анастасия Перфильева.