Добровольцы в Норильске помогли отвезти нуждающегося ребёнка в больницу

При поддержке одной из фирм такси маломобильный ребёнок доставлен к месту госпитализации.

Молодёжный парламент Норильска принимает активное участие в волонтёрском движении #МыВместе, оказывает поддержку детям-сиротам, маломобильным и пожилым людям. Совместно с некоммерческими организациями молодых инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями Красноярского края, «МИР ДЛЯ ВСЕХ» и местным отделением ВОРДИ они оказывают адресную помощь детям с ОВЗ.

«В лидерстве работает правило: «делай как я». На позитивных примерах должна воспитываться наша молодёжь. Мы как молодые парламентарии в первую очередь должны показывать пример неравнодушного отношения, сопереживания чужой беде. Я верю, что этим мы внесём свой вклад в созидание социально развитого общества», – отметил председатель Молодёжного парламента Норильска Роман Потапенко.