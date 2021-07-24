Добрый знак

Исторический момент

Первый дом Норильска — один из самых значимых памятников нашего города. Он был построен в норильской долине летом 1921 года участниками геолого–разведочной экспедиции под руководством Николая Николаевича Урванцева. Считается, что именно этот дом и дал начало посёлку Норильск, став точкой отсчёта норильской истории. Известно, что изготовление филателистической продукции, конвертов, открыток, марок и штемпелей спецгашения всегда сопровождает наиболее значимые события в масштабах страны. К вековому юбилею единственного сохранившегося на территории города деревянного памятника «Почтой России» выпущено 247 тысяч конвертов с изображением нашего дома–музея.

Дань памяти

Глава города Дмитрий Карасев, открывая церемонию, обратился к землякам:

– Для меня очень значимо участие в этом событии. Как коренной норильчанин я знаю об истории Первого дома, не раз бывал на Нулевом пикете, откуда начинался современный Норильск. И очень рад, что этот дом сохранился благодаря усилиям работников музея. Сегодня есть замечательный повод вспомнить тот подвиг исследователя Николая Николаевича Урванцева, который он совершил много лет назад со своей командой. И сегодня каждый норильчанин, гость нашего города может посетить этот дом и прочувствовать всю силу и мощь того времени, когда зарождался наш город, когда открывались серьёзные месторождения полезных ископаемых.

А по словам старшего вице–президента «Норникеля» — руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина, очень важно, что сегодня норильчане отдают дань традициям, заложенным когда–то первооткрывателями. Он вспомнил и о ветеранах, прошедших большой трудовой путь. И то, что они заложили, «Норникель» постарается приумножить, для этого есть инвестиции, а главное — желание преобразить не только компанию, но и город.

Исполняющая обязанности начальника Норильского почтамта Ольга Волкова отметила, что, без сомнения, это радостное событие и для любителей филателистических редкостей, которые пополнят свои коллекции. Она поблагодарила работников Музея Норильска, оказавших помощь в создании художественного конверта с изображением дома Урванцева, как его с любовью называют норильчане. Напомним, что уже около 20 лет уникальный памятник находится в сквере за зданием городского музея.

Штучный экзепляр

По правилам церемонии Дмитрий Карасев, Николай Уткин и Ольга Волкова подписали три представленных почтовых конверта с изображением дома–музея и поставили на них оттиск штемпеля специального гашения. Один из конвертов глава города передал на хранение в музей. Участники события назвали добрым знаком, что гашение памятного конверта, стало символическим стартом главных норильских праздников — Дня города и Дня металлурга. Глава города поделился с «Заполярной Правдой», что сам уже очень давно не отправлял рукописные письма и открытки, ведь сейчас век цифровых технологий. Но в семье нашего мэра бережно хранятся все послания с поздравлениями, полученные от родных и близких людей, их показывают детям, ведь это очень хорошая память. Сам глава города сегодня с удовольствием получил бы письмо из прошлого, подчеркнув, что это было бы очень трогательно.

Норильские ценности

После окончания церемонии все желающие могли приобрести раритетные конверты в палатке «Почты России», установленной у здания музея на Ленинском проспекте, 14. Из 50 тысяч юбилейных конвертов, доставленных в Норильск, в день церемонии за несколько часов было продано около 800 — с юбилейным штампом (стоимость каждого — 33 рубля). А один из покупателей приобрёл сразу 110 конвертов, чтобы порадовать коллег, друзей и близких на материке. Среди первых приобретателей конвертов были и норильские филателисты, напомнившие, что в 2018 году, в год 65–летия присвоения Норильску статуса города, проходило специальное гашение почтовых карточек. В палатке «Почты России» был установлен и синий почтовый ящик, правда, писем в него никто не опустил. Но норильчане с радостью делились, что в ближайшее время конверты разлетятся по всей стране с вестями о том, как город отпраздновал свой 68–й день рождения.

Конверты, выпущенные к 100–летию Первого дома, уже продаются во всех почтовых отделениях Норильска, но без памятного оттиска. Штемпель на следующий день после церемонии отправили на хранение в Центральный музей связи имени А. С. Попова, в обращении он больше находиться не будет.

Напомним, что с торжественной церемонии гашения конвертов стартовал музейный проект «Юбилеям юбилей», посвящённый 100–летию исторического памятника Норильска. Музей подготовил обширную просветительскую программу, которая расскажет об истории Первого дома, о жизни и быте первооткрывателей норильских месторождений.