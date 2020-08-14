Добыча нефти на шельфе Арктики составит 205 миллионов тонн до 2040 года

Минвостокразвития РФ подготовило финансово–экономическое обоснование к законопроекту о либерализации добычи полезных ископаемых на шельфе Арктики. Оно предполагает базовый сценарий добычи нефти до 2040 года в объёме 205 миллионов тонн. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о законопроекте «Об особенностях организации освоения углеводородного сырья континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Отмечается, что принятие соответствующего закона не потребует выделения допсредств федерального бюджета в 2021–2023 годах.

Минвостокразвития рассмотрело три сценария осуществления нефтяных проектов на шельфе Арктики. Базовый сценарий предполагает начало ввода в эксплуатацию месторождений в 2035 году. В результате этого добыча до 2040 года составит 205 миллионов тонн. В свою очередь доходы бюджета России от НДПИ с учётом льготной ставки составят 300 миллиардов рублей.

Однако оптимистический сценарий предполагает, что запуск месторождений начнётся в 2033 году, а объём добычи до 2040 года вырастет до 313 миллионов тонн нефти. Вместе с тем поступления в бюджет от НДПИ — до 657 миллиардов рублей.

По пессимистичному сценарию начало добычи нефти на месторождениях начнётся в 2037 году, а объём добычи до 2040 года составит 63 миллиона тонн. В таком случае доходы бюджета от НДПИ составят 76 миллиардов рублей.

Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нём как российские, так и иностранные компании. Ведомство предлагает определить компанию–агента, которая от лица кабмина будет работать в консорциуме с другими компаниями по освоению шельфа и иметь блокпакет в этом консорциуме.