Добыча руды на руднике «Таймырский» восстановлена

Об этом, подводя итоги мая, рассказал начальник управления координации производства производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Борис Дзарданов. По его словам, план по добыче руды выполнен на 87%, по добыче никеля - на 72%, меди - на 82%.

«Рудник «Таймырский» только начал «вставать на ноги», поэтому недовыполнение плана вполне объяснимо. Сейчас мы работаем в штатном режиме, до конца июня должны выйти на плановые показатели», - резюмировал Борис Дзарданов.

Недопоставка руды отразилась и на показателях Талнахской обогатительной фабрики. План по переработке выполнен на 85%. Соответственно по объему выдачи металлов в концентратах: меди выпущено на 80%, никеля - на 62%. Сказался на итоговых результатах и плановый ремонт одной из крупнейших в России и самой мощной в Норильском промрайоне мельницы полусамоизмельчения.

Металлургические переделы также недовыполнили план из-за недопоставки концентратов. Медный завод выпустил и отгрузил готовую продукцию на 65%, а Надеждинский металлургический завод - на 62%. Кстати, с «Надежды» последнюю отгрузку на корабли в Дудинском морском порту планировали провести 23-24 мая, однако именно в этот период начались первые подвижки льда на Енисее. Ожидаемые и фактически даты не совпали, поэтому часть продукции с завода не была отгружена.

А вот автотранспортники и железнодорожники в мае отработали в полном соответствии с потребностью производственных подразделений. Справились с задачами и предприятия вспомогательного производства, обеспечив основные переделы всем необходимым.