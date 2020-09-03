Долганский технологический

- Есть все предпосылки для создания первого машинного переводчика среди языков коренных малочисленных народов Севера на долганском языке, - сообщил сотрудник научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Якутии Алексей Иванов. - Нужно понимать, что языковые технологии позволяют создавать условия по доступности языка для широкого круга пользователей, их представления в различном формате и возможность сохранения языка для будущих поколений.

Благодаря энтузиасту из Якутии Алексею Иванову и рабочей группе компании "Яндекс" весной этого года был запущен сервис "Яндекс. Переводчик" на якутском языке. Сегодня можно наблюдать активность якутского сегмента этого сервиса, где количество переводов с якутского языка и обратно исчисляется сотнями тысяч в день. Это очень хороший показатель, демонстрирующий спрос на язык, считает Алексей Иванов.

Участники конференции сошлись во мнении, что при цифровизации национальных языков нужно ставить одну из высших целей - интеграцию языка и возможность его дальнейшего самостоятельного развития.