Состоялось первое заседание рабочей группы совета директоров «Норникеля» по вопросам окружающей среды и экологии

Задача группы — помощь в решении актуальных вопросов, стоящих перед компанией, а также в выполнении долгосрочных экологических программ «Норникеля». Участники встречи определили общие подходы к улучшению экологической ситуации в регионах присутствия, обсудили текущую ситуацию и наметили планы на будущее.

В состав целевой группы входят исключительно независимые члены совета директоров «Норникеля». В заседании также принял участие Андрей Бугров, которого 30 июня менеджмент компании назначил на новую должность старшего вице–президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды. Топ–менеджер представил рабочей группе последние данные о ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ–3 в Норильске. Андрей Бугров хорошо знаком с экологической повесткой и будет координировать предпринимаемые компанией усилия, направленные на сокращения воздействия на окружающую среду, с участием всех заинтересованных сторон.

Гарет Пенни, председатель совета директоров «Норникеля»:

– Хочу отметить чёткие и адекватные действия менеджмента в ходе ликвидации аварии. Большую часть разлившегося топлива — почти 90% — уже удалось собрать. Именно своевременно предпринятые усилия позволили избежать угрозы экологической катастрофы. Он также призвал к постановке более выраженного акцента на проблематику защиты окружающей среды в корпоративной культуре компании:

– К концу этого года нужно разработать детальный пошаговый подход к устойчивому развитию, который бы охватывал всю структуру компании. Важно, чтобы такое отношение стало частью жизни людей, их ежедневной рутиной и единственно возможным способом работать.