Долгожданный и необычный

Первый урок от первого лица

В этом году учебный год 1 сентября стартовал для 17 миллионов российских школьников, рассказал «Первый канал». Почти два миллиона первоклассников ждали торжественные линейки, но не везде. Где–то из соображений санитарной безопасности родителей попросили не приходить, чтобы избежать скопления людей.

Впрочем, при всех поправках на коронавирус атмосфера праздника ощущалась. И ученики, и учителя успели соскучиться и друг по другу, и по школе: в последний раз они виделись в классах и на переменах ещё весной, до пандемии. С началом занятий ребят поздравил Владимир Путин. Президент провёл Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. Он ответил на вопросы школьников по разным темам.

Учимся по–новому

Школы в этом году перевели на новый формат работы. Родители обязаны находиться на территории в масках. По утрам на входе в школу детям измеряют температуру бесконтактным методом, также возможны повторные осмотры в течение дня. Если у ребёнка обнаружат температуру или симптомы ОРВИ утром, его сразу отправят домой с родителями. Если же ученик почувствует себя плохо днём, его изолируют от других детей в медкабинете до приезда медбригады или прихода родителей.

Есть и другие особенности: появилось индивидуальное время начала занятий и перемен для каждой параллели; школы должны быть обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, запасом масок и перчаток, дезинфицирующими средствами; работники школьных столовых постоянно должны носить маски и перчатки, своевременно заменять их. Плюс постоянная дезинфекция поверхностей как в столовой, так и во всей школе. Требования к соблюдению дистанции между учениками при рассадке предусмотрены только на время проведения экзаменов — это должна быть зигзагообразная рассадка по одному человеку за партой. Во время школьных уроков дети будут сидеть за партами как обычно.

Пора домой!

На прошлой неделе стало известно, что сургутские школьники возвращаются на дистанционное обучение. Как сообщает портал sitv.ru, в Сургуте сразу два класса — второй и девятый — вернулись на дистант. Речь об учениках девятой школы.

У одного из педагогов второклашек был диагностирован COVID–19. Учителя и всех его подопечных отправили по домам. По данным журналистов «СургутИнформ–ТВ», директору школы № 9 пришло ещё одно распоряжение. На карантин уходят старшеклассники. Дело в том, что дочь инфицированного сотрудника учится в этой же школе, но в девятом классе. Чтобы не подвергать детей опасности, класс перевели на удалёнку. То есть с понедельника учебную программу два класса осваивают в дистанционной форме.

В разговоре с корреспондентом родители сказали, что к таким мерам относятся с пониманием. Но есть один нюанс. У многих учеников девятого класса есть братья и сёстры, которые также посещают данную школу, и их на самоизоляцию никто не отправлял. Несмотря на это, Роспотребнадзор не торопится применять комплексный подход и закрывать сразу всё учебное заведение.

Ненадёжный барьер

И вот уже в целом ряде российских школ из–за коронавируса введено дистанционное обучение, рассказывает «КоммерсантЪ», ссылаясь на первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. По его словам, речь идёт об учреждениях в Забайкалье и Свердловской области. Он сообщил, что случаи распространения коронавируса в школах есть, но единичные.

«Школы, полностью перешедшие на удалёнку, есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционку»,– сказал господин Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал, что министерство ежедневно следит за тем, какое количество детей, классов, школ уходит на удалённое обучение из–за выявления случаев распространения инфекции. Глушко также отметил, что с организацией входа детей в школы есть проблемы. По его словам, «очереди в школах по утрам создаются из–за того, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей». Он сообщил, что по каждому такому случаю Минпросвещения проводит проверку.

Напомним, ранее Минпросвещения сообщило, что не будет запрещать посещать уроки школьникам, которые вернулись из–за границы и не сдали тест на коронавирус. Но такое решение могут принять региональные власти.

Свой взгляд

— Признаться, вначале я расстроилась из–за нашего «скомканного» праздника, а потом утешилась: главное, ребёнку было интересно — ему–то вся традиция не известна! .

Татьяна Зачупейко,

корреспондент «Заполярной Правды»

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Этого 1 сентября наша семья ждала особенно. Сын уже год отчаянно хочет в первый класс, вот и возраст, наконец, подошёл. Всю весну и лето я надеялась... сама не знаю, на что, на какое–то чудо, которое позволит ему и другим первоклашкам побывать на первой школьной линейке, услышать звон бронзового колокольчика, чтобы школа встречала их песней «Учат в школе...» Но чем ближе было начало учебного года, тем больше я понимала — хорошо бы дети вообще пошли учиться очно, какие уж там линейки...

В течение лета приходили тревожные новости: то сохранится дистанционное обучение, то в школу ходить будет можно, но не всем классам, то всем, но в разное время. Последнее вообще было непонятным: как развести все классы, разделить их на переменах, на входе в школу? На фоне тревожных слухов Норильск порадовал новостью: местное управление образования будет просить край о том, чтобы хотя бы 1-е, 5-е и 10–е классы в школу ходили очно.

В итоге, по крайней мере пока, в нашем городе большинство детей посещают учебные учреждения, а первоклашкам даже предоставили продлёнку. Узнав об этом, я спокойно выдохнула, потому что билась в панике и переживала – как оставить ребёнка одного на целый день, если сбудутся худшие прогнозы... А летом шла речь о том, что продлёнок не будет. Линейки у нас, конечно, не было. Первая учительница встретила ребят на первом этаже, где, как и в прошлые, мирные, годы, было волнительно, букетно–цветочно, шумно, а затем повела в класс на первый урок–знакомство. От подруг, чьи детки также пошли этой осенью в первый класс, слышала, что в День знаний им устроили подобие торжественной линейки: первоклашки читали стихи, учителя напутствовали своих воспитанников.

Признаться, вначале я расстроилась из–за нашего «скомканного» праздника, а потом утешилась: главное, ребёнку было интересно — ему–то вся традиция неизвестна! Он потом рассказывал, что в школе ему очень понравилось (и даже на завтрак, видимо, в честь 1 сентября, подавали любимые почти всеми детьми макароны с сосисками), а вечером засыпал со словами: «Скорей бы сон, и утром снова в школу».

А я продолжаю с тревогой следить за новостями: не заболеют ли дети или учителя, не случится ли в школе карантин? Ведь, хотя классы в процессе обучения и разделены, утром мы всё равно приводим детей гурьбой, при этом родители в масках, дети и педагоги без них. Но я опасаюсь даже не того, что мы не справимся с домашним обучением. Просто очень хочу, чтобы большой путь длиной в 11 лет дети вместе прошли по светлой, ясной и необычной дороге, наполненной интересными знаниями, умными учителями и весёлыми одноклассниками. Ну а мы, мамы и папы, всегда будем держать их за руку и, как бы ни повернулось дело, гордиться ими.