Должны справиться

Как отметил первый вице–президент операционный директор Сергей Дяченко, комментируя производственные результаты за отчётный период, снижение воздействия на окружающую среду является стратегическим приоритетом «Норникеля». Сергей Дяченко рассказал о тех мероприятиях, которые проводятся в этом направлении:

– Кольская ГМК готовится к закрытию плавильного цеха до конца этого года, что должно привести к существенному снижению выбросов диоксида серы, и вместе с этим приступает к программе модернизации производства меди. Будет запущено новое более экологически чистое производство по технологии обжиг–выщелачивание–электроэкстракция с увеличением производственной мощности до 200 тысяч тонн в год.

Компания достигла существенного прогресса в устранении негативных последствий разлива топлива на ТЭЦ–3 в Норильске. Завершён сбор загрязнённого грунта, и до первого снега проводились мероприятия по восстановлению земли и растительности. Водно– топливная смесь, собранная с поверхности реки Амбарной и около ТЭЦ–3, была полностью перекачена по временному трубопроводу в район Норильска и сепарирована на техническую воду и топливо. Техническая вода используется в технологическом процессе. На Амбарной установлены свежие сорбирующие боны, которые будут заменены после таяния льда весной 2021 года.

Компания продолжает работать над наиболее эффективными решениями утилизации загрязнённого грунта и восстановления нарушенных экосистем в плотном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.

Завершён этап полевых работ Большой норильской экспедиции Академии наук, которая включала 30 ведущих учёных из 14 научных институтов Сибирского отделения РАН. После исследования проб воды, почвы и биоресурсов, учёные опубликуют доклад, где будет представлена независимая оценка влияния инцидента на окружающую среду, а также предложены рекомендации по наиболее эффективному восстановлению территории.

Хочу отметить, что в рамках борьбы с распространением COVID–19 компания продолжает предпринимать максимальные меры по защите своих сотрудников. Ситуация находится под контролем и оказывает ограниченное воздействие на производственные процессы.

Сергей Дяченко также озвучил производственные показатели «Норникеля»:

– Благодаря планомерному выходу новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской рафинировочной площадке на проектные показатели, в третьем квартале производство никеля и палладия группы выросло на 8% относительно прошлого квартала. При этом производство металлов платиновой группы на самой Кольской ГМК выросло более чем на 30%.

Производство никеля не изменилось, а меди и МПГ — несколько снизилось. Основной причиной снижения производства платиноидов относительно аналогичного периода прошлого года стала высокая база девяти месяцев 2019 года, на которые пришлась выработка значительного объёма накопленного незавершённого производства. Производство меди снизилось, прежде всего, в результате сокращения объёмов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех», в связи с вхождением переработки в завершающую фазу. В то же время Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и увеличил производство меди в концентрате почти на 50% по сравнению с прошлым годом. С учётом производственных результатов первых девяти месяцев, у компании есть все предпосылки для выполнения производственного плана 2020 года.