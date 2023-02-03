Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий
Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий
Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».
Дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в посёлке Диксон. Также финансирование направят на расчистку русла реки Амбарная, которая пострадала в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в 2020 году.
Кроме того, планируется перевести свыше тысячи частных домовладений с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.
В целом с учётом дополнительных средств финансирование отраслевой программы на 2023-2025 годы составит 5,2 млрд рублей.