Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий

Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в посёлке Диксон. Также финансирование направят на расчистку русла реки Амбарная, которая пострадала в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в 2020 году.

Кроме того, планируется перевести свыше тысячи частных домовладений с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.

В целом с учётом дополнительных средств финансирование отраслевой программы на 2023-2025 годы составит 5,2 млрд рублей.