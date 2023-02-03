МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий

Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий

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Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий

Дополнительные 1,7 млрд рублей будут направлены на реализацию экологических мероприятий

Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в посёлке Диксон. Также финансирование направят на расчистку русла реки Амбарная, которая пострадала в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в 2020 году.

Кроме того, планируется перевести свыше тысячи частных домовладений с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.

В целом с учётом дополнительных средств финансирование отраслевой программы на 2023-2025 годы составит 5,2 млрд рублей.

Фото Ирина Яринская
3 февраля в 16:19 560
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