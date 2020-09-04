МАУ ИЦ «Норильские новости»

Допустима вторая волна пандемии или нет?

Допустима вторая волна пандемии или нет?

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Допустима вторая волна пандемии или нет?

Юрий Борисов, вице-премьер РФ, считает, что Россия избежит повторной волны пандемии.

Допустима вторая волна пандемии или нет?

По данным ТАСС, Борисов предположил: «Есть основания полагать, по крайней мере, так говорят специалисты, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьёзных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая».

Сейчас Россия активно восстанавливается после всех ограничительных мер. И это даёт надежду, что в скором времени страна преодолеет последствия первой волны.

4 сентября в 12:24 520
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