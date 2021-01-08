​В Норильске объявили актировку для взрослых. Дорога Норильск-Алыкель закрыта

По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Со вчера приостановили работу автобусов по маршрутам № 31 и 33. Работников НМЗ и аэропорта доставляют автомобилями повышенной проходимости. Аэропорт закрыт до 12.00 - идёт расчистка взлётно-посадочной полосы.

Для кайерканцев, работающих в Центральном районе Норильска, рекомендовано объявить актировку.

Те, кто сейчас из-за закрытой дороги не смог добраться домой, могут переждать непогоду в Городском центре культуры (ул.о Орджоникидзе, 15) и КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтерская, 14).

По прогнозу на сегодня значительных изменений погоды не произойдёт. Также будет мести с порывами южного ветра до 25 м/с. Температура воздуха -15...-20°С.