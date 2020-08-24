Дороги без направлений

Новые технические правила устройства и содержания будут применяться в зимний период в течение пяти-шести месяцев в году. Документ разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и с учётом Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. По мнению специалистов, появление арктических стандартов значительно ускорит внедрение перспективных технологий в арктической зоне.

Не имеющий мировых аналогов ГОСТ Р 58948-2020 стал ещё одним подобным арктическим стандартом, вместе с утверждёнными Росстандартом в 2018 году 15 стандартами серии «Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции», считают разработчики.



- Трансформация существующих требований под суровые условия Арктики и Антарктики должна открыть эру технологической кооперации там, где до этого не существовало понятных правил игры, - заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных в рамках международного форума «Арктика — территория диалога», - в том числе это закрепит позиции России в конкурентной борьбе за регион.



Отмечается, что развитие автомобильных дорог в районах Крайнего Севера является одной из приоритетных задач развития Российской Федерации. Ледовыми и снежными дорогами пользуются в северных районах, в особенности там, где отсутствует другая дорожная сеть. Движение по так называемым зимникам обычно открывается в начале декабря и закрывается в середине апреля, поэтому разработка и внедрение арктических стандартов являются одной из приоритетных задач развития национальной стандартизации в России.