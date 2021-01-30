В Норильске приступили к проекту по восстановлению снегозаградительных щитов Потапов - «Дорога ветров»
В Норильске приступили к проекту по восстановлению снегозаградительных щитов Потапов - «Дорога ветров»
В Норильске приступили к проекту по восстановлению снегозаградительных щитов Потапова, который носит название «Дорога ветров». Представители Сибирского федерального университета (СФУ) представили дорожникам нашего города второй этап научной программы.
Проблема снежных заносов для Норильска актуальна всегда. Ещё в первой половине прошлого века, когда заполярный город был посёлком, на расчистку снежных перевалов на железной дороге и трассах общего пользования тратились огромные средства и человеческие ресурсы. Нагромождения снега достигали 30 метров, иногда бороться с ними приходилось с помощью взрывчатки. Поезд из Дудинки в Норильск мог прорываться через снежные заторы до 28 дней.
Тогда эту проблему решил инженер Михаил Потапов, который сконструировал щиты необычной формы, направляющие поток ветра определённым образом, за счёт чего снег с путей сметался. Щиты Потапова простояли до наших дней, однако они в значительной степени пришли в негодность, несмотря на то что местами их ремонтировали и строили новые.
Учёные пришли к выводу: необходимо не только реконструировать заграждения, но и сделать это на основе научных исследований, компьютерных испытаний, приняв во внимания информацию об актуальных на данный момент и возможных климатических изменениях. Уже сейчас метеорологи говорят о повороте розы ветров в Норильске минимум на 15 градусов. Научные сотрудники СФУ изучили трассу Норильск — Алыкель, определили пять участков с наибольшей снегозаносимостью и создали ряд компьютерных разработок, с помощью которых удалось получить математическую и физическую модели самых опасных мест.
Один из этапов исследований будет реализовываться уже этой зимой в районе Норильска и Кайеркана. Он предполагает фиксацию силы и направления ветра с применением специальных маркеров — по замыслу учёных, ветер разнесёт цветной порошок по определённой схеме, что позволит определить площадь и степень заноса. На основании этих исследований планируется выяснить, где и каким количеством эшелонов возводить элементы снегоборьбы — современные щиты Потапова.
Для определения практических мер реализации проекта в эти дни в районе 25–26 км трассы Норильск — Алыкель представители группы разработчиков обследовали наиболее сохранившиеся щиты и прилегающую к ним территорию. Был сделан промер глубины в так называемом снежном бассейне — месте скопления снега, откуда он разносится ветром на дорогу. Эксперты оценили состояние заграждений как удовлетворительное — видно, что ставили их на железобетонные сваи сравнительно недавно. Места промеров были отмечены спутниковым навигатором. Зафиксирована также свободная от заносов территория и снежные перевалы до щитов Потапова и за ними — незаметённые места у заграждений свободны от снега до самой почвы.
Собранную информацию отправят в Красноярск для камеральных исследований, на основании которых будут создаваться математическая модель, расчёты и технические предложения по проекту с учётом актуальной розы ветров и силы ветра. Весною учёные планируют приступить к составлению физической модели местности.
Проектом СФУ Норильску предложено ещё несколько вариантов борьбы со стихией с участием других институтов, а также корпорации «Росатом». В перечне предложений — три основных варианта решения задачи: классические щиты Потапова, снегопереносящие щиты по японскому образцу, устанавливаемые под углом, а также установка крытых конструкций по образцу тоннелей. Работа по изучению материала продолжается.