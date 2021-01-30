В Норильске приступили к проекту по восстановлению снегозаградительных щитов Потапов - «Дорога ветров»

Проблема снежных заносов для Норильска актуальна всегда. Ещё в первой половине прошлого века, когда заполярный город был посёлком, на расчистку снежных перевалов на железной дороге и трассах общего пользования тратились огромные средства и человеческие ресурсы. Нагромождения снега достигали 30 метров, иногда бороться с ними приходилось с помощью взрывчатки. Поезд из Дудинки в Норильск мог прорываться через снежные заторы до 28 дней.

Тогда эту проблему решил инженер Михаил Потапов, который сконструировал щиты необычной формы, направляющие поток ветра определённым образом, за счёт чего снег с путей сметался. Щиты Потапова простояли до наших дней, однако они в значительной степени пришли в негодность, несмотря на то что местами их ремонтировали и строили новые.

Учёные пришли к выводу: необходимо не только реконструировать заграждения, но и сделать это на основе научных исследований, компьютерных испытаний, приняв во внимания информацию об актуальных на данный момент и возможных климатических изменениях. Уже сейчас метеорологи говорят о повороте розы ветров в Норильске минимум на 15 градусов. Научные сотрудники СФУ изучили трассу Норильск — Алыкель, определили пять участков с наибольшей снегозаносимостью и создали ряд компьютерных разработок, с помощью которых удалось получить математическую и физическую модели самых опасных мест.

Один из этапов исследований будет реализовываться уже этой зимой в районе Норильска и Кайеркана. Он предполагает фиксацию силы и направления ветра с применением специальных маркеров — по замыслу учёных, ветер разнесёт цветной порошок по определённой схеме, что позволит определить площадь и степень заноса. На основании этих исследований планируется выяснить, где и каким количеством эшелонов возводить элементы снегоборьбы — современные щиты Потапова.

Для определения практических мер реализации проекта в эти дни в районе 25–26 км трассы Норильск — Алыкель представители группы разработчиков обследовали наиболее сохранившиеся щиты и прилегающую к ним территорию. Был сделан промер глубины в так называемом снежном бассейне — месте скопления снега, откуда он разносится ветром на дорогу. Эксперты оценили состояние заграждений как удовлетворительное — видно, что ставили их на железобетонные сваи сравнительно недавно. Места промеров были отмечены спутниковым навигатором. Зафиксирована также свободная от заносов территория и снежные перевалы до щитов Потапова и за ними — незаметённые места у заграждений свободны от снега до самой почвы.

Собранную информацию отправят в Красноярск для камеральных исследований, на основании которых будут создаваться математическая модель, расчёты и технические предложения по проекту с учётом актуальной розы ветров и силы ветра. Весною учёные планируют приступить к составлению физической модели местности.

Проектом СФУ Норильску предложено ещё несколько вариантов борьбы со стихией с участием других институтов, а также корпорации «Росатом». В перечне предложений — три основных варианта решения задачи: классические щиты Потапова, снегопереносящие щиты по японскому образцу, устанавливаемые под углом, а также установка крытых конструкций по образцу тоннелей. Работа по изучению материала продолжается.