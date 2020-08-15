Дорожное движение на Комсомольской

15 августа в 00:00 часов открывается движение по нечётной стороне Комсомольской, в районе сноса 20-го дома. Движение разререшно всем видам транспорта, пояснил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска.

Напомним, что движение в этом районе было перекрыто ещё в марте. А работы по сносу здесь начали 22 июля. Срок окончания контракта с подрядчиком - 31 октября, но в планах завершить работы раньше - до середины сентября.