Дорожные инспекторы просят горожан быть внимательными в морозный туман

«Если все же выезд необходим, специалисты экстренных служб советуют водителям всегда брать с собой в дорогу термос с горячим питьем. Нелишними будут в багажнике одеяло, спички, тёплая обувь, лопата и аптечка. Обязательно проверьте уровень зарядки телефона, возьмите зарядное устройство», – рекомендуют инспекторы дорожного движения.

Кроме того, дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог.

Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили остановились и уступают дорогу. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

«В связи с сильными морозами экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения», – добавил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Норильску Александр Янович.