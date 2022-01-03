Дорожные инспекторы просят горожан быть внимательными в морозный туман
Дорожные инспекторы просят горожан быть внимательными в морозный туман
Из-за погоды видимость на дорогах снижена, что требует особой осторожности при управлении автомобилем. Горожанам рекомендовано по возможности воздержаться от поездок.
«Если все же выезд необходим, специалисты экстренных служб советуют водителям всегда брать с собой в дорогу термос с горячим питьем. Нелишними будут в багажнике одеяло, спички, тёплая обувь, лопата и аптечка. Обязательно проверьте уровень зарядки телефона, возьмите зарядное устройство», – рекомендуют инспекторы дорожного движения.
Кроме того, дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог.
Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили остановились и уступают дорогу. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.
«В связи с сильными морозами экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения», – добавил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Норильску Александр Янович.