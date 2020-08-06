Дорожные работы во дворах города

В 2020 году дорожные работы будут выполнены на 16 объектах. Пять из них в Центральном районе, общей площадью 10 648 квадратных метров. А в Талнахе более 11 объектов, но их площадь значительно меньше 3 381 квадратный метр. Общая сумма контрактов составила 28 миллионов рублей.



Исполняющему полномочия главы города показали один из недавно сделанных участков и то, как именно берутся образцы уже уложенного дорожного полотна для лабораторных исследований. В асфальте вырезается небольшой квадрат, специалисты замеряют его толщину, она не должна быть меньше шести сантиметров, а качество самого полотна определяют уже в лаборатории. При этом часть образцов отправляется еще и в Красноярскую лабораторию, чтобы подтвердить результаты местных исследований. Двойной контроль позволит внимательнее следить за качеством работ. На данный момент гарантия на дорожное покрытие составляет пять лет. Если в этот период на нем появятся повреждения - подрядчик будет восстанавливать покрытие за свой счёт.