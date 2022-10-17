Дорожные службы города полностью готовы к зимнему периоду

Для комфортного и безопасного входа в зимний сезон было заготовлено более двух тысяч тонн противогололёдного материала. По аналогии с прошлым годом для посыпки дорог будет использоваться отсев дробления базальта – фракции от трёх до восьми миллиметров.

«С начала осенне-зимнего периода подрядные организации уже использовали на дорогах 1,2 тысячи тонн противогололёдного материала. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, у нас всегда есть запас ПГМ. С понижением температуры скользкость снижается, но всегда необходимо держать данный вопрос под контролем», - отметил Андрей Шрайнер.

Подрядные организации приступили к зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц города в соответствии с муниципальным контрактом. В настоящее время вся необходимая техника переоборудована и подготовлена. Работы выполняются круглосуточно.

«Всего в зимний период ежесменно будет задействовано до 60 единиц спецтехники. В том числе грейдера, комбинированные дорожные машины с отвалами и пескоразбрасывателями, погрузчики, самосвалы, шнекоротеры. Со стороны МКУ «Норильскавтодор» ведётся постоянный контроль за деятельностью подрядных организаций. В случае выявления недостатков принимаются меры по их оперативному устранению», - добавил Андрей Шрайнер.

Если у норильчан возникнут замечания к содержанию улично-дорожной сети, они могут сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 43-70-57 для оперативной отработки или в «Норильскавтодор» по номеру 34-77-34.