Дорожные службы Норильска перешли на зимний режим содержания улиц

По словам начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгения Болгова, больше всего неприятностей обильный снегопад доставил пешеходам. Особых препятствий для дорожного движения не возникло. Дорожные организации незамедлительно приступили к снегоочистке, задействовав имеющуюся в наличии технику, но поначалу её оказалось недостаточно.

«В соответствии с нормативами, зимнее содержание автодорог начинается с 1 октября, но на самом деле очистка ведётся исходя из фактических условий. На днях ещё производились летние работы, и переоборудовать технику в полном объёме подрядчики не успели. Тем не менее они сразу же занялись перегоном накопившейся снежной массы к разделительным газонам, чтобы освободить тротуары для пешеходов, а также уборкой снега с проезжей части. Работы выполняются специальными дорожными машинами с отвалами», - пояснил Евгений Болгов.

Переоборудование основной техники на зимнее содержание предполагает установку отвалов и бункеров для разброса противогололёдного материала. После окончания процесса в Центральном районе Норильска будут работать порядка десяти грейдеров и автомобильная техника на базе КАМАЗ. Противогололёдный материал у дорожных служб имеется, его уже начали применять.

Руководству основного подрядчика – ООО «ИЛАН-Норильск» - рекомендовано ускорить работу по оснащению техники.