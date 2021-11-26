Доверительный разговор

В условиях пандемии

Николай Уткин начал с главного вызова сегодняшнего дня — пандемии. Опрос в компании показал, что более 95 процентов работников адаптировались к условиям ограничений. На предприятиях идет вакцинция, но до коллективного иммунитета ещё далеко. Николай Уткин попросил коллектив провакцинироваться. «На предприятиях каждому сделавшему прививку дадут оплачиваемый выходной день», — заверил руководитель Норильского дивизиона.

Устойчивое развитие

Ещё одна тема корпоративных диалогов — самочувствие рынка цветных металлов на фоне пандемии. В 2021 году произошло его бурное восстановление после спада. В то же время наблюдается серьёзное колебание цен. Но, несмотря на это, корзину металлов «Норникеля» можно назвать устойчивой. Европейские государства переходят на электромобили. Производимые «Норникелем» металлы — основной материл для такого вида транспорта. Вместе с тем потребители повысили требования к поставщикам. И «Норникель» взял курс на соответствие международным стандартам, в основе которых — программа устойчивого развития. По словам директора департамента управления системой устойчивого развития Заполярного филиала Ирины Воронковой, она базируется на трёх измерениях ЕSG: на экологии и изменении климата, социальной ответственности и корпоративном управлении. «Компания сфокусирована на вопросах энергоэффективности, сохранении вечной мерзлоты, очистке почвы, рекультивации, на обучении персонала и социальной ответственности, региональном развитии, управлении рисками, прозрачности и раскрытии информации о нашей деятельности. Также в приоритете модернизация производства, промышленная безопасность и охрана труда, переход на лучшие технологии в соответствии с международными стандартами. Кроме того, в «Норникеле» разработана комплексная экологическая стратегия, ключевыми направлениями которой являются воздух, почва, водные ресурсы, биоразнообразие и изменение климата. Общий объём запланированных капитальных затрат на реализацию программы — более 5 млрд долларов», — отметила Ирина Воронкова.

По словам Николая Уткина, не менее важна и безопасность на производстве. Нулевой уровень травматизма — это абсолютный приоритет компании. В Норильском дивизионе разработана программа ремонтов, которая позволит снизить технико–производственные риски. На эти цели в 2021 году выделено более 75 млрд рублей, а в следующем запланировано почти 100 млрд рублей.

Ещё один вызов сегодняшнего дня — изменения климата и вечной мерзлоты. В компании запущен пилотный проект по внедрению геотехнической системы мониторинга зданий и сооружений Норильского дивизиона. В перспективе она охватит основные промышленные объекты и жилую инфраструктуру города. По проекту различными датчиками будут оснащены почти 1500 объектов в НПР. Затраты на это в 2021–2022 годах составят почти 3 млрд рублей, в последующие три года — более 10 млрд рублей.

«Зелёное» будущее

Стратегическую цель компании, по словам Николая Уткина, можно сформулировать одной фразой: «Больше «зелёных» металлов для «зелёного» будущего». Под этим подразумеваются планы компании по двукратному росту производства к 2030 году, увеличению добычи руды, масштабной программе развития перерабатывающих мощностей, реализации уникального экологического проекта по радикальному снижению выбросов диоксида серы в Норильске к 2025 году до 90%. Ещё одно важное направление в области экологии — очистка промышленной территории. Общие затраты компании на программу «Чистый Норильск», рассчитанную на 10 лет, превышают 40 млрд рублей. О стартовавшем проекте подробнее рассказал руководитель специально созданного предприятия по благоустройству территории Вячеслав Кудашкин. По его словам, только до конца этого года будет демонтировано 200 ветхих объектов, очищено от отходов и металлолома более двух миллионов квадратных метров территории. «Объём финансирования этой программы в 2022–2023 годах суммарно составит 9,8 млрд рублей. В ближайшее время планируются работы в районе Талнах на базе «Торгинвеста». Территория — 90 тысяч квадратных метров. Затраты на очистку составят 109 млн рублей. В числе объектов также Пеляткинское месторождение. Предстоит очистка территории порядка 115 тысяч квадратных метров и транспортировка металлолома в объёме пять тысяч тонн», — рассказал Вячеслав Кудашкин.

В Заполярном филиале также ведутся работы по рекультивации земель. Планируется восстановить площадь более четырёх миллионов квадратных метров вдоль пульпопровода хвостохранилища Надеждинского металлургического завода. Кроме того, проведено озеленение многолетними травами промышленного участка площадью 69 тысяч квадратных метров. В числе задач по благоустройству также — реализация проекта по использованию мобильных контейнеров для накопления промышленных отходов и оперативному вывозу их с территории НПР. Ещё одно перспективное направление — проект по переработке изношенных шин. Их в Норильске ежегодно накапливается около 2,5 тысячи тонн. Срок реализации проекта — ориентировочно 2023 год.

Забота о людях

Николай Уткин также рассказал об исполнении «Программы по улучшению социально–бытовых условий работников». С 2020 года при создании для работников комфортных условий применяются дизайнерские решения, современные материалы, идёт полное переоснащение оборудования. Бюджет на программу увеличен в два раза. До конца года будет отремонтировано почти 200 объектов на сумму свыше двух миллиардов рублей. Для сравнения: с 2003 по 2017 годы расходы на программу составляли всего около 200 млн рублей в год. В ближайшие два года затраты вырастут почти до 9 млрд, будет обновлено около 500 бытовых объектов на всех переделах Норильского дивизиона.

Обсудили и обновлённый коллективный договор, который существенно расширил социальный пакет для работников. Подробно об изменениях рассказала заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева: «Перед нами стояла задача — повысить привлекательность территории для персонала. И то решение, которое было принято руководством компании о повышении зарплат всем сотрудникам Норильского дивизиона и энергетического комплекса, безусловно, нам поможет. Рост зарплат произойдет с 1 января 2022 года, и у нас будет премия в виде тринадцатой зарплаты. Также пересмотрены меры материальной помощи, которую мы оказываем своим работникам в трудных жизненных ситуациях».

Кроме того, с 1 января 2022 года процентная надбавка за работу на Крайнем Севере будет устанавливаться всем сотрудникам с первого дня работы в Норильском дивизионе и его РОКСах. При рождении ребёнка одному из родителей будет единоразово выплачиваться 30 тысяч рублей (ранее выплата составляла 15 тыс.) А в отпуске по уходу за ребёнком ежемесячное пособие вырастет с 2 до 5 тысяч рублей. Беспрецедентным шагом стало решение о выплате постоянной средней зарплаты работникам, находящимся в декретном отпуске, на протяжении всего периода декрета.

Сотрудничество

Не обошли и реновацию Норильска. Как отметил Николай Уткин, за последние 10 лет компания сделала немало. Это: реконструкция взлётно–посадочной полосы, строительство спортивно –развлекательного комплекса «Арена» и аквапарка, спортхолла «Айка», прокладка высокоскоростного интернета. До 2035 года Норильск ждёт ещё более масштабное обновление в рамках

четырёхстороннего соглашения с федерацией, краем и городом о социально–экономическом развитии Норильска. Общий объём финансирования в рамках соглашения — 120 млрд рублей. Доля компании — более 81 млрд. Кроме этого, дополнительно к этой сумме «Норникель» выделил ещё 150 млрд рублей.

Всё это требует большой отдачи от компании и города, подчеркнул Николай Уткин. Наряду с реновацией Норильска предстоит воплощать в жизнь важные стратегические проекты, запущенные в самой компании.