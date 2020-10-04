Доживём до восьмидесяти

Для более близкого знакомства и расширения сотрудничества в рамках совещания прошла встреча с горожанами и представителями медицинских учреждений города. Одной из своих главных задач страховщики видят повышение качества жизни населения и уровня оказываемых по страховому медполису услуг.

Несмотря на то что система обязательного медицинского страхования введена в России ещё в 1991 году, в 2010–м её доработали, а улучшения и изменения в федеральное законодательство вносятся почти каждый год. Однако практика показывает, что рядовые граждане до сих пор обладают довольно смутными представлениями о назначении, основных принципах и, главное, возможностях медицинского страхования.

Новые возможности

Директор Красноярского территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Козаченко рассказал о перспективах медицинского страхования с точки зрения получения больными новых видов лечения или, выражаясь языком специалистов, новых медицинских услуг в рамках страховой системы.

Государство в последние годы активно реализует целый ряд национальных проектов в области охраны здоровья граждан. Президент определил планку средней продолжительности жизни к 2030 году 80+. Сергей Козаченко назвал это очень серьёзным вызовом для России и весьма непростым делом.

Здоровье нации — это в первую очередь трудоспособный период жизни человека, напрямую влияющий на благосостояние страны. Нематериальные активы — люди, их здоровье и качество жизни во всём мире становятся доминирующими. Работа такого крупного предприятия, как «Норникель», зависит от этого же показателя, не зря безопасности труда здесь уделяют такое большое значение.

Демографические параметры, определяются, в числе прочего, категориями рождаемости и смертности. Россия до сих пор не может оправиться после колоссального демографического провала 1990–х: коэффициент рождаемости в СССР в лучшие годы составлял 2,18, сегодня Россия едва дотягивает до значения 1,7. И если достичь нужных результатов рождаемости пока не удаётся, следует снижать смертность посредством качественого и доступного медицинского обслуживания.

В обязательное медицинское страхование с каждым годом включаются всё новые виды услуг в области онкологии, кардиологии, травматологии, офтальмологии и других областей медицины. С участием ФОМС принята и реализуется государственная программа строительства перинатальных центров, один из которых возведён и в Норильске. Особое внимание стало уделяться программам реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования после инфарктов, инсультов, онкологических и некоторых других заболеваний.

Поставщики и получатели

В современной медицине сложились чисто деловые отношения, когда стороны медицинского процесса теперь называют себя поставщиками и получателями медицинских услуг, где поставщик — медицинское учреждение, а получатель — пациент. Посредниками между ними как раз и являются фонды ОМС.

С помощью государства, работодателей и фондов медицинского страхования в категорию бесплатных медицинских услуг по страховке теперь вносятся ранее недоступные или платные медицинские категории. Со следующего года в бюджет фондов ОМС заложены деньги на реабилитацию после заболевания COVID–19.

Фонды обязательного медицинского страхования во время пандемии оперативно среагировали на ситуацию. В Норильске территориальный фонд ОМС, например, сумел быстро перевести компьютерную томографию в медцентре «Диалог» в перечень бесплатных услуг по медицинскому полису.

Стать ближе к больному, наладить работу по организации лечения теперь призваны специальные представители фондов ОМС. Каждый, кому требуется медицинская помощь, но при этом возникают какие–то сложности с организацией лечения, может оперативно обратиться в ФОМС, где с ним будут работать индивидуально.

На встрече со страховщиками прозвучал вопрос от норильчанки, которая, будучи инвалидом, долгое время не могла попасть на приём к определённому врачу, не только испытывала трудности с получением бесплатного ежегодного обследования, диагностикой в рамках обязательного медстрахования и реабилитацией, но и столкнулась с обвинением со стороны медперсонала в симуляции и отказом от фиксации симптомов заболевания. Её сообщение тут же было оформлено как официальное заявление директором Красноярского филиала страховой компании «СОГАЗ–Мед» Алёной Орловой.

– В «СОГАЗ–Мед» застрахованы почти 90% норильчан, — сказала она. — Мы все участвуем в национальном проекте «Здравоохранение». У нас есть отдельные проекты по борьбе с онко– и сердечно–сосудистыми заболеваниями. И наша общая цель — снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Профилактика

Под совместным участием в госпрограмме «Здравоохранение», прежде всего подразумевается понимание необходимости ответственного отношения каждого человека к профилактике. Это значит не просто прийти на диспансеризацию, а уяснить, на что она нацелена. В этой области страховщиками особое внимание уделяется злокачественным образованиям.

Страховые представители по своим информационным системам отслеживают, в какой срок, куда и на какой этап лечения попадает или переходит пациент. Специалисты фондов ОМС контролируют, правильно ли установлена стадия заболевания, верно ли назначено лечение на данной стадии с конкретным диагнозом. Такие больные встают на контроль ФОМС пожизненно: даже если пациента пока ничего не беспокоит, он всё равно будет наблюдаться в своём первичном медицинском учреждении.

Работа на первичной стадии — в поликлинике, на медосмотрах и диспансеризации — очень важна. «Многие относятся к этому как к бесплатному подарку, — говорит Сергей Козаченко. — Такое же отношение встречается и в медучреждениях. Но речь идёт о нашем здоровье: если нам провели некачественную диспансеризацию (и это выяснилось в дальнейшем на одном из этапов заболевания), то всё может закончиться весьма плачевно.

Для того, чтобы избежать случаев, когда гражданину гарантирована медицинская помощь, а получить он её не может, и существуют страховщики. Если возникли сомнения и вопросы, — не всё диагностировали, учли не все риски и многое другое, следует идти за разъяснениями в страховую компанию», – говорит Козаченко.

Программа обязательного медицинского страхования постоянно меняется — это в первую очередь гарантии и обязательства, которые берёт на себя государство перед гражданином. Это те объёмы, виды и условия оказания медицинской помощи, которые государство финансирует через систему обязательного медицинского страхования. Программ реабилитации, например, ещё четыре года назад не было в перечне ОМС, теперь они присутствуют в списке оказываемых услуг.

Мощности

Объёмы госгарантий на медстрахование и финансирование увеличиваются и заново утверждаются каждый год. И, по словам Сергея Козаченко, каждый раз выходит, что с этими объёмами медучреждения не справляются: расходы предусмотрены, а реализовать план не получается. На выездной сессии страховщиков в Норильске выяснилось, что в городе существует разрыв между тем, что может дать местная медицина и что она даёт на самом деле. Многие позиции по оказанию медицинских услуг, предусмотренные бюджетом ФОМС, получателям не предоставляются. По словам директора территориального фонда, по этому вопросу достигнуто понимание с руководством Красноярского края: заниматься проблемами надо широко и на всех уровнях, поскольку дело касается государственных гарантий и обязательств перед жителями Норильска.

Козаченко вспоминает, как 30 лет назад на его глазах строилась больница в Оганере — самая мощная и современная в крае. Он искренне позавидовал тогда норильчанам, тому, что они будут получать медицинскую помощь на лучшем оборудовании. Время пролетело, и сегодня директор территориального фонда констатирует, что в травматологии Норильска нет эндопротезирования, в офтальмологии не оперируют катаракту и так далее. Но справедливости ради следует отметить, что в Норильске начали проводить сердечно–сосудистые вмешательства, поставлена задача по организации эндопротезирования.

Статистика

Согласно статистическим данным, почти половину смертей по России регистрируют от сердечно–сосудистых заболеваний. Во всём мире заболевания сердца составляют 250 случаев на 100 тысяч населения, в России — 600, в Красноярском крае — 550. По данным прошлого года, Красноярский край по уровню кардиовмешательств попал в один ряд со среднеевропейскими странами, но по уровню смертности снижения не наблюдается. Ответ медики видят в некачественных диагностике и первичной помощи на стадии раннего обращения пациентов, а также в недостаточной индивидуальной ответственности и излишней лояльности каждого из нас к государственной политике в области здравоохранения. Врачи говорят о ведущей роли профосмотров, диспансеризации, раннего выявления факторов риска тех заболеваний, которые и дают максимальные цифры смертности по стране.