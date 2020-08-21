МАУ ИЦ «Норильские новости»

ДТП на автодороге Норильск – Дудинка

ДТП на автодороге Норильск – Дудинка

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ДТП на автодороге Норильск – Дудинка

Вчера на 44-м км автодороги Норильск – Дудинка столкнулись ToyotaLandCruiser и вахтовый автобус.

ДТП на автодороге Норильск – Дудинка

Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются. По предварительным данным, автомобиль ToyotaLandCruiser, двигаясь по встречной полосе, въехал в автобус, за рулём иномарки был 35-летний мужчина. В момент аварии в вахтовке находились 18 человек. Пятеро из них получили незначительные травмы. Оба водителя не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения.

21 августа в 12:31 550
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