МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дудинку освободят от ветхих сооружений

Дудинку освободят от ветхих сооружений

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Дудинку освободят от ветхих сооружений

Дудинку освободят от ветхих сооружений

В столице Таймыра снесут ветхие строения и очистят город от строительного мусора и металлолома. Работы запланированы как часть летнего благоустройства, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Подрядчику предстоит до 15 сентября вывезти порядка 1300 тонн кирпичного лома и освободить от хлама территорию, равную 1200 квадратным метрам.

Также специалисты демонтируют девять неиспользуемых кирпичных мусоросборников в районе нескольких домов.

Фото Денис Кожевников
22 июня в 12:56 720
Дудинка
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