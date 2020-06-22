Дудинку освободят от ветхих сооружений

В столице Таймыра снесут ветхие строения и очистят город от строительного мусора и металлолома. Работы запланированы как часть летнего благоустройства, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Подрядчику предстоит до 15 сентября вывезти порядка 1300 тонн кирпичного лома и освободить от хлама территорию, равную 1200 квадратным метрам.

Также специалисты демонтируют девять неиспользуемых кирпичных мусоросборников в районе нескольких домов.