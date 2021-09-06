Два бывших военных городка передадут в пользование муниципалитета
Два бывших военных городка передадут в пользование муниципалитета
Один из них - в районе реки Наледной. Хоть эта территория уже давно используется управлением ГО и ЧС администрации Норильска, до сих пор она относилась к Минобороне. Как пояснил глава города Дмитрий Карасев, когда приказ о передаче объекта будет подписан, это должно случиться в октябре-ноябре, можно будет вкладывать муниципальные средства в его развитие. Второй городок располагается на улице Вокзальной — здесь планируется разместить приют для животных.
Вопросы передачи объектов и в целом тема проведения мероприятий на объектах накопленного вреда, принадлежащих Министерству обороны России и расположенных в Арктической зоне Красноярского края, обсуждались на совещании в администрации Норильска. На встрече присутствовали представители Министерства экологии и рационального природопользования края, Комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края, Министерства обороны страны.
Всего на Таймыре 24 освобождённых военных городка. Шесть из них уже демонтированы. Кроме того, произведён демонтаж антенных полей в районе Волочанки. Собранный металлолом будет вывезен в следующем году. Затем планируются работы на Диксоне и в Хатанге. Что касается городка под Алыкелем, перед Минобороной стоит задача развивать военный аэродром для дальнейшего использования и обеспечения безопасности страны. Вывезти весь мусор, оставшийся после демонтажа зданий бывшего посёлка, рекультивировать земельные участки и засыпать их грунтом планируется к сентябрю 2022 года.