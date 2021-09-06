Два бывших военных городка передадут в пользование муниципалитета

Вопросы передачи объектов и в целом тема проведения мероприятий на объектах накопленного вреда, принадлежащих Министерству обороны России и расположенных в Арктической зоне Красноярского края, обсуждались на совещании в администрации Норильска. На встрече присутствовали представители Министерства экологии и рационального природопользования края, Комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края, Министерства обороны страны.

Всего на Таймыре 24 освобождённых военных городка. Шесть из них уже демонтированы. Кроме того, произведён демонтаж антенных полей в районе Волочанки. Собранный металлолом будет вывезен в следующем году. Затем планируются работы на Диксоне и в Хатанге. Что касается городка под Алыкелем, перед Минобороной стоит задача развивать военный аэродром для дальнейшего использования и обеспечения безопасности страны. Вывезти весь мусор, оставшийся после демонтажа зданий бывшего посёлка, рекультивировать земельные участки и засыпать их грунтом планируется к сентябрю 2022 года.