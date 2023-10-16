Два дня — три пожара

Первый вызов у огнеборцев был в Центральном районе, на ул. Комсомольской. Здесь в многоэтажном доме спасатели ликвидировали возгорание в квартире на восьмом этаже.

В этот же день сообщение о пожаре поступило из Талнаха с ул. Космонавтов. Пожар с первого этажа многоквартирного дома быстро перекинулся на балконы выше. Пожарные спасли из огня 17 человек. Также сообщается об одном пострадавшем.

И накануне пожар произошёл в Кайеркане на ул. Школьной. Сообщение о возгорании на седьмом этаже МКД поступило в 19.49. На место выехали пять единиц техники и 11 человек личного состава. До момента прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 29 человек, ещё семерым покинуть дом помогли пожарные, в том числе двум детям. Пожар был ликвидирован через час. В социальных сетях стремительно распространилась информация об одном погибшем. Пытаясь спасти свою жизнь, хозяйка горящей квартиры выпрыгнула из окна. От полученных травм женщина скончалась на месте. Краевой следственный комитет уже выясняет обстоятельства происшествия.