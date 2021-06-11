Два дня в Норильске работала группа специалистов краевого министерства промышленности, энергетики и ЖКХ

Делегация, которую возглавил заместитель министра Евгений Гаврилов, работала в Норильске в рамках исполнения четырёхстороннего соглашения. Часть его коллег входит в рабочую группу минпрома края по реализации отраслевых мероприятий, которые должны осуществляться с максимальным использованием инновационных технологий и материалов. В Норильске планируются работы по обновлению ветхого коллекторного хозяйства и реализация проектов по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами.

Министерская группа в первый день визита встретилась с представителями управляющих компаний Норильска, чтобы ознакомиться с их проблемами и предложениями. Заинтересованность представителей края ко всему прочему была обусловлена и положительным норильским опытом в области жилищно-коммунального хозяйства. По словам замминистра Гаврилова, на общем фоне отраслевых предприятий ЖКХ, норильчане в крае занимают лидирующие позиции, в том числе и по собираемости коммунальных платежей, достигающей 95%.

На встрече с представителями управляющих компаний подняли вопросы взаимодействия с подрядчиками по текущим и капитальным ремонтам жилого фонда, некоторые аспекты юридических отношений с собственниками жилья, муниципальной властью, а также меры по соблюдению федерального законодательства. Представители компании-производителя лифтового оборудования обсудили сотрудничество с управляющими организациями в домах, где по муниципальной программе планируется замена лифтов.

Также норильчанам предложили варианты применения инновационных технологий и современных материалов в коммунальной сфере и даже продемонстрировали образцы.

По итогам работы группы совместно с муниципалитетом было достигнуто понимание механизма проведения целого ряда мероприятий.

- В числе прочих на итоговом совещании в администрации города обсуждались вопросы привлечения к ремонтам в Норильске предприятий из других районов Красноярского края, - сказал Евгений Гаврилов. - Есть целая группа специализированных организаций, которые обладают соответствующими мощностями, квалификацией и готовы приступить к работе. Я думаю, с этим мы сможем помочь городу.

- На реформирование и модернизацию систем ЖКХ Норильска выделено 2 млрд 260 млн рублей на период до 2024 года, - прокомментировал результаты совместной работы с министерской группой глава Норильска Дмитрий Карасев. - Это средства краевого, федерального, местного бюджетов, а также поступления от «Норникеля». А в целом комплексный план реформирования предусматривает до 2024 года финансирование в сумме более 19 млрд рублей и до 2035 года - 120 млрд рублей.