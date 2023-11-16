Два дома на улице Мира засияли архитектурно-художественной подсветкой

Как рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора управления ЖКХ, монтаж подсветки длился с конца августа до конца сентября, в октябре произвели пусконаладку, на прошлой неделе освещение подключили. Заказчиком проекта выступило УЖКХ Норильска, работы выполняла компания «Омега» из Санкт-Петербурга, причём по собственной разработке. Городскому бюджету проект обошёлся в 41 млн рулей.

- На каждом доме — более 250 светильников, благодаря которым мы видим картинку — старинные дома с башнями и окнами. Предусмотрены два режима подсветки — будничный монохромный и разноцветный праздничный, — отметила Татьяна Шульгина. — Согласно комплексному плану развития Норильска, со временем подсветка должна появиться на всех домах вдоль новой пешеходной зоны. Пока подсветка смонтирована только на двух домах, так как на улице Мира ведётся ремонт коллектора. Также продолжится и благоустройство Театральной площади: наши коллеги из управления экологии и комплексного содержания территорий уже заказали соответствующий проект.

Татьяна Шульгина напомнила, что улица Мира не первая получила архитектурно-художественное оформление в Норильске. В прошлом году на въезде в город засияли улицы Нансена и Красноярская. В УЖКХ добавили, что архитектурные подсветки после монтажа переходят в ведение «Норильскавтодора», который и следит за исправностью ламп и их своевременной заменой.