Два пожара — один за другим

Сообщение о задымлении на улице Победы, 13, поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 20.14. Очевидец сообщил о задымлении в гаражах, принадлежащих отделу полиции № 3. На место происшествия выехали две единицы техники, по прибытии пожарные обнаружили густой чёрный дым из коллектора под гаражами. Горели высоковольтные кабели общей площадью десять погонных метров. На момент прибытия пожарно-спасательного расчёта сотрудники МЧС уже выгнали всю технику. Сами гаражи не пострадали, люди тоже. Сотрудники ПСЧ работали быстро и слажено, тушение огня происходило при помощи пожарных рукавов. Причина возгорания устанавливается.

И снова сообщение от населения, буквально на следующее утро. Горит строящееся административное здание в Центральном районе, по адресу: 50 лет Октября, 6. Звонок поступил в 07.40. Пожарно-спасательной службой, прибывшей на место, было установлено возгорание строительного мусора в техническом помещении под объектом, общая площадь возгорания — десять квадратных метров. Через вентиляционные отверстия дым поднялся до верхних этажей, создавая у очевидцев видимость горения всего здания. Несмотря на сильный ветер, огонь не распространился по объекту и был быстро потушен. В здании на момент поступления звонка работы не велись, пострадавших нет. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнём.