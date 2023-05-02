Два шестиэтажных дома построят в Норильске к концу следующего года

Проектная документация на строительство дома по улице Павлова, 23, получила положительное заключение Красноярской краевой государственной экспертизы. Далее по плану на данном участке – испытание грунтов в основании свай.

Проектно-изыскательские работы завершились согласно срокам. Предварительно специалисты подрядной организации ООО «СК Град» произвели необходимые замеры, обследовали ростверк. Так как дом был признан аварийным, его полностью демонтировали, подготовив площадку для будущего строительства.



«Новый двухподъездный дом будет включать в себя шесть этажей. В настоящий момент мы приступаем к свайным работам. В планах на текущий год также устройство ростверков, плит перекрытия и начало монтажа металлоконструкций. Срок завершения строительства данного дома – конец 2024 года», - рассказал руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Шишкунов.



Положительный результат краевой экспертизы одновременно получила документация на строительство дома в Центральном районе по улице Кирова 7/10. Согласно срокам, он также должен быть сдан в эксплуатацию в четвертом квартале будущего года.



Что касается других объектов Комплексного плана социально-экономического развития Норильска, которые находятся в зоне ответственности компании «Норникель», работа по ним ведется в установленные сроки. Так, на площадке строительства (реконструкции) двух девятиэтажек по ул. 50 лет Октября продолжаются строительно-монтажные работы – устройство монолитного перекрытия и стен первого этажа.



В конце текущего года завершатся проектно-изыскательские работы для первого этапа комплексной застройки территории в жилом образовании Оганер. В четвертом квартале 2025 года здесь будут построены три жилых дома, школа и детский сад, а к концу 2029-го в рамках второго этапа застройки на выбранном участке появятся еще пять жилых домов. По улице Лауреатов, 29 и 31 согласно условиям строительного подряда проведены испытания грунтов в основании свай и обследованы ростверки. Проектная документация по обоим адресам сейчас находится на краевой экспертизе.



В вопросе о социальных выплатах на приобретение жилья норильчанами в районах с более благоприятным климатом компания полностью выполнила свои финансовые обязательства. Объем финансирования на текущий год составил 830 миллионов рублей.



Относительно реформирования и модернизации ЖКХ, в ближайшее время будет получено заключение Красноярской краевой государственной экспертизы. В сентябре начнется капитальный ремонт коллекторов по улице Мира, а в третьем квартале 2024 года в планах ремонт коллекторов по улицам Ленинградская и Комсомольская со сроками завершения работ в конце 2026, 2028 и 2030 года соответственно.



Обмерочные работы с полным отчетом выполнены подрядчиком по реконструкции детского сада в районе Кайеркан. Проектно-сметная документация уже готова, на рассмотрение заказчику поступил конъюнктурный анализ. Завершение работ намечено на 2025 год.

Продолжается разработка проектной документации на строительство поликлиники в Талнахе на 1100 посещений в смену со сроком окончания в июле-сентябре 2023 года. Строительно-монтажные работы завершатся в конце 2025 года. В октябре ожидается окончание комплексных инженерных изысканий и разработки ПСД для строительства нового водозабора на реке Норильская. Срок завершения строительства объекта – второй квартал 2028 года.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города, продолжается реконструкция здания для строительства Арктического музея современного искусства (АММА). С помощью лазерного сканирования подрядчик обследовал внутренние помещения бывшего Дома торговли. В конце 2024 года ожидается завершение проектно-изыскательских работ.



В Заполярном государственном университете (ЗГУ) скорректировали техзадание по результатам корректировки эскизного проекта на ремонт учебного заведения. В настоящее время согласовывается размещение оборудования и подбор мебели. Утверждены и согласованы с ЗГУ проектно-планировочные решения для строительства студенческого комплекса напротив университета. Объект должен быть построен в конце 2025 года.



Ведется активная работа по планированию земельного участка для многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих на 1100 мест.

Заканчивается камеральная обработка результатов первого этапа полевых работ на площадке под строительство Ледового дворца спорта. Подрядчик приступил к комплексу инженерных изысканий.



По возведению плавательного бассейна по улице Бегичева, 39, который появится в городе в конце 2026 года, также выполняется ряд задач: завершен полевой этап инженерно-геологических изысканий, началась разработка проектной документации.



В активной стадии находится реконструкция здания для всесезонного общественного пространства «Башня» на Ленинском проспекте, 1. Подрядная организация «БелСлавИнвест» работает в соответствии с календарно-сетевым графиком. В мае заканчивается демонтаж внутренних перекрытий. Согласно срокам, здание откроет двери посетителям в начале 2024 года.