Ах, лето!

Выявлены главные причины летних ДТП.

1. Сезонные участники движения. Летом на трассах появляются велосипедисты и мотоциклисты. Нередко под колёса автомобилей попадают и скутеристы — любители погонять по ровным дорогам.

2. Отпускная расслабленность. В турпоездках россияне привыкают к вежливому поведению других автомобилистов на дорогах и, возвращаясь домой, теряют былую бдительность.

3. Жара и духота. У водителей снижается концентрация внимания, стиль вождения становится более агрессивным, уровень контроля над машиной падает.

4. Желание погонять. Езда по свободной от заторов дороге в замечательную погоду доставляет большое удовольствие.

5. Болтовня по телефону. Обсуждая что–нибудь важное, можно не заметить пешехода, припаркованный или выезжающий автомобиль.

Где велосипедистам жить хорошо?

К сожалению, велосипеду власти российских городов не уделяют должного внимания, а зря. Ведь именно он может избавить город от пробок в тёплое время года. Вопреки сложившимся стереотипам на велосипеде можно кататься до глубокой осени, а некоторые катаются круглый год! Рассуждения скептиков, «зачем нам велодорожки, когда у нас снег полгода лежит», смешны. Это всё равно что ставить под сомнение необходимость мыть руки, ведь они через час опять испачкаются... Велосипед — это очень круто. Сейчас велосипедистам предлагают передвигаться по дорогам наравне с автомобилями, но это практически невозможно, так как шанс угодить под колеса очередного драндулета очень велик. По тротуарам передвигаться нельзя, но приходится. Городу нужны не просто велодорожки, городу нужно прививать велокультуру. И необходимо развести потоки автомобилистов, пешеходов и велосипедистов, чтобы они на дорогах не пересекались. При этом у каждого должна быть своя неприкосновенная территория.

Пить или не пить? Не пить!

С начала 2020 года в России в целом снизилась аварийность на дорогах, возможно, сказался режим самоизоляции. При этом растёт число водителей, пойманных за рулём в состоянии опьянения. Из общего числа ДТП каждое десятое — по вине нетрезвого водителя, с начала года порядка 4,5 тысячи. В результате чего почти тысяча россиян погибли, травмы получили более 6200 человек. Помимо этого, было выявлено около 200 тысяч нарушений правил перевозки детей. Почти каждый десятый ребёнок, который попадает в ДТП с участием нетрезвого водителя, погибает.

Норильское лето

За 7 месяцев 2020 года в нашем городе зарегистрировано 97 дорожно–транспортных происшествий, в результате которых 5 норильчан погибли, травмы различной степени тяжести получили 134 человека. Если спросить, зависит ли от времени года увеличение числа ДТП, в том числе и с тяжкими последствиями, да, летом аварий больше! С января по май на территории не было зарегистрировано ни одного ДТП со смертельным исходом, а уже в июне в трёх авариях погибли три человека, в июле — два дорожных происшествия и двое погибших. Что касается причин аварий, то складывается следующая картина. На 30% сократилось количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. На 50% — по вине пешеходов. Но более чем на 100% увеличились показатели аварийности из–за превышения скорости. Впрочем, общая картина остаётся прежней: основные причины ДТП — нетрезвое вождение, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости.

Пресс–служба ОМВД России

по г. Норильску

Работать сообща

К сожалению, не всегда наряды ДПС могут оперативно отреагировать на звонок о пьяном водителе или о неадекватно ведущем себя на дороге автомобиле. В городе происходит множество мелких аварий с материальным ущербом, инспекторы отвлекаются на их оформление. Мы неоднократно с помощью СМИ объясняли алгоритм действия при таких ДТП, но норильские водители почему–то не хотят оформлять их самостоятельно. Вот у людей и складывается впечатление, что нарядов ДПС на дорогах нет. Граждане своими руками создают проблемы себе и правоохранительным структурам.

Не забывайте и о так называемом человеческом факторе — элементарном нежелании обеспечить свою собственную безопасность. Например, человек едет в такси и не пристёгивает ремень безопасности; мама с ребенком вызывает такси и не требует от диспетчера автомобиль с детским автокреслом; передвигаясь в машине со знакомым или в такси, мы не делаем замечание водителю о чрезмерной скорости или резких манёврах; зачастую ремень пристёгивают не в начале движения, а когда заприметят полицейских; скорость снижают при сработке антирадара; когда не видно сотрудников ГИБДД, можно и под запрещающий знак или сигнал светофора проехать.

Эти все моменты в основном касаются взрослых людей. Но есть ещё и дети, тоже участники движения. Благодаря серьёзной профилактической работе в школах, нам удаётся привить им культуру поведения на улицах. За 7 месяцев количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 11,1%. Но лето снова играет свою роль. С января по май произошло лишь одно происшествие с ребёнком. В июне — четыре ДТП, в июле — три. При этом по вине самих детей произошло лишь одно, когда первоклассник, не убедившись в своей безопасности, перебегал дорогу в неположенном месте. Тут же опять возникает вопрос, где были родители? Рассказывали ли они своему ребенку, как и где переходить дорогу? Чем опасен переход проезжей части в неположенном месте? Как показывает практика, современным детям мало объяснить словами, это поколение привыкло смотреть. Поэтому инспекторы ГИБДД буквально показывают школьникам и студентам, к чему может привести беспечность на дороге.

Александр Янович —

начальник отдела ГИБДД г. Норильска

Свой взгляд

– Я понимаю, что Норильск, как и 99,9% российских городов, не приспособлен для велосипедистов и мотоциклистов. Мы не можем перестроить город. Но мы можем перестроить своё сознание. Людмила Кожевникова,

корреспондент МАУ «ИЦ «Норильские новости» .

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Начну с разочарования года. И сразу хочу охладить пыл поклонников Михаила Ефремова, я тоже считаю его замечательным актёром. Я тоже была, отмечу, уже была, большой его поклонницей. Всё изменилось даже не 8 июня, когда россияне, схватившись за голову, твердили: «Ну как же так?» Он потерял моё уважение, когда начался судебный процесс. Когда яркий, харизматичный, свободолюбивый Ефремов превратился в жалкого труса, не способного признать свою ошибку, спасающего свою шкуру с помощью богемного адвоката Эльмана Пашаева и придумывающего оправдания в виде несуществующих каскадёров за рулём. Вы серьёзно?!! Михаил Олегович, вы хронический алкоголик! Вы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехали на встречную полосу Садового кольца и врезались в фургон, убив находившегося там Сергея Захарова. На видео именно ваше шатающееся тело бродит у искорёженных машин, и ваш еле шевелящийся язык говорит о том, что у вас много «бабок», чтобы вылечить курьера из Рязани. Уже не вылечите! Всё, человека нет! Занавес... Хотя кое–что вы можете сделать. Прекратите этот судебный фарс. Не было за рулём каскадеров и других людей, никакие спецслужбы не хотели вас подставить, нет у вас никакого инсульта, никакой официант не подливал вам в минералку или чай «эликсир». Это сделали вы! Признайте это! Имейте уважение к семье погибшего, к своим поклонникам, к себе, в конце концов!

И ещё немного об уважении, дороге и дураках. Летом мы с мужем пересаживаемся на велосипеды. Не так давно я столкнулась с автомобилем. Ничего страшного, только сломан держатель заднего тормоза, ушиблен локоть и несколько больших синяков на ноге уже безболезненно сходят. Дело было так. Мы переезжали на велосипедах по пешеходному переходу. Автомобиль пропустил моего мужа, резко затормозив на зебре. Когда машина остановилась, я стала переезжать дорогу, но таксист почему–то продолжил движение, и мы столкнулись. Позже сотрудники ДПС объяснили мне, что на нерегулируемых переходах велосипедисты должны слезать со своих байков и переходить пешком. Теперь я это знаю. Моя ошибка, признаю. Но! Меня удивил водитель такси. В присутствии дорожных полицейских он зло оправдывался, заявляя, что не обязан пропускать велосипедистов, потому что это пешеходный переход и по нему должны ходить пешком. Стоп, товарищ таксист. Пусть я не права, но я уже нахожусь на зебре! Вы хотите сказать, что можете давить человека на переходе только потому, что он не идёт по нему ногами? А как же тогда инвалиды–колясочники? А мамочки с колясками? Младенец пусть сначала научится ходить и только после вступает на зебру? Теперь я всегда останавливаюсь на переходе и перевожу свой велосипед. Спасибо за урок! А вы, товарищ таксист, стали хоть чуточку осторожнее? Дай бог, вы не собьёте никого насмерть. Я понимаю, что Норильск, как и 99,9% российских городов, не приспособлен для велосипедистов и мотоциклистов. Мы не можем перестроить город. Но мы можем перестроить своё сознание. Отремонтировать дороги, чтобы водители не гробили на бездорожье своих дорогих железных коней. При этом и они всегда должны помнить, что на дороге все остальные по сравнению с ними просто дети. И это превосходство не должно затмевать глаза. Мотоциклисты, на которых я с восторгом заглядываюсь, не должны забывать, что выкручивать гашетку, издавая звериный рык, можно до десяти вечера. Тогда восхищение не превратится в злость. А пешеходы раз и навсегда должны принять тот факт, что любая движущаяся техника не может остановиться в одночасье, даже велосипед, и не ломиться без оглядки. После этого столкновения одной дурочкой на дороге стало меньше. Не хотите ли ко мне присоединиться?