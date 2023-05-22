Две норильские организации вошли в топ-15 предприятий промышленного туризма

В подборку лучших предприятий промтуризма от журнала «Турбизнес» за первый квартал 2023 года вошёл Корпоративный университет «Норильский никель» (учебный полигон на базе шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский»). Норильский молочный завод вошёл в топ-15 выпуска за второй квартал. О предприятиях пишут:

«Учебный полигон Корпоративного университета на базе шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» готовит профессиональные кадры для сложных горных работ на объектах горно-металлургического комбината «Норильский никель». Экскурсия «Забойная смена» позволит посетить единственный в России подземный учебный полигон, погрузиться в подземный мир суровых условий, скрытых от человеческих глаз, окунуться в атмосферу сложной и опасной профессии горняка».

«Один из самых северных молокозаводов России. Здесь из сухого молока производят молоко, йогурт, кефир и мороженое. Подробная информация о секретах производства молочной продукции, соблюдающего высокие стандарты, заложенные еще в 80-х годах. Экскурсанты узнают историю строительства уникального для нашей страны завода на вечной мерзлоте, совместной работы финских и советских специалистов».

Оба предприятия являлись участниками всероссийского акселератора «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России. Напомним, подготовленная Агентством развития Норильска (АРН) совместно с Агентством по туризму Красноярского края заявка на участие в акселераторе вошла в пятёрку лучших. От Красноярья участие приняли девять предприятий, восемь из них – норильские. По итогу акселератора команда Красноярского края заслужила семь наград.

«Все предприятия, разработавшие за такой короткий период качественные турпродукты, достойны вхождения в топ журнала, уважаемого в туристической отрасли. Безусловно, приятно, что Норильск стал славиться своими турпродуктами на всю Россию, но прежде всего мы нацелены на то, чтобы сами норильчане начали больше узнавать о месте, в котором живут и гордиться им», – говорит Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма.

Отметим, все разработанные экскурсии на предприятия Норильска уже доступны для посещения. За дополнительной информацией можно обратиться в экскурсионное бюро «Таймырские истории» и Клуб исследователей Таймыра, а также к туроператору «Панарктик Стар».