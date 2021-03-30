Две полярные станции планируется восстановить на севере Красноярского края
Две полярные станции планируется восстановить на севере Красноярского края
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Заповедников Таймыра» Константина Просекина.
Объекты, возможно, начнут строить в 2022 году на острове Уединения и в бухте Марии Прончищевой. В этом году готовятся проекты по возобновлению работы станций.
Как сказал руководитель «Заповедников Таймыра», на станциях можно заниматься вопросами охраны природы, мониторингом и научно-исследовательскими работами. По его мнению, это будет способствовать развитию круизного туризма в арктической зоне страны.
Бухта Марии Прончищевой располагается в море Лаптевых, в 75 км к северу от входа в Хатангский залив. Её длина составляет более 60 км, ширина - от 3 км до 10 км. Остров Уединения находится в Карском море. Его высота - до 25 м, площадь - около 20 кв. км.