Две полярные станции планируется восстановить на севере Красноярского края

Объекты, возможно, начнут строить в 2022 году на острове Уединения и в бухте Марии Прончищевой. В этом году готовятся проекты по возобновлению работы станций.

Как сказал руководитель «Заповедников Таймыра», на станциях можно заниматься вопросами охраны природы, мониторингом и научно-исследовательскими работами. По его мнению, это будет способствовать развитию круизного туризма в арктической зоне страны.

Бухта Марии Прончищевой располагается в море Лаптевых, в 75 км к северу от входа в Хатангский залив. Её длина составляет более 60 км, ширина - от 3 км до 10 км. Остров Уединения находится в Карском море. Его высота - до 25 м, площадь - около 20 кв. км.