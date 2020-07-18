Двигатель успеха. "Электроремонту" - 80!

– Коллектив у нас хороший, сплочённый, немало династий: родители трудятся по многу лет и детей своих сюда приводят, опыт передают, — делится одним из секретов успеха предприятия директор «Электроремонта» Алексей Дмитриев.

К слову, и в ремонтно–монтажном специализированном тресте «Норильскэнергоремонт» «Норильскникельремонта», куда входит «Электроремонт», сильна преемственность поколений. А без этого никуда — в сфере ремонта оборудования востребованы профессии специфические, которым зачастую можно обучиться лишь у наставников на местах.

Наставником нынешнего руководителя был его отец Леонид Дмитриев — он отдал «Электроремонту» 40 лет, работал в разных должностях, например, был старшим мастером выездной бригады. Алексей начинал трудовую деятельность здесь, ещё будучи школьником, на летней практике — а куда идти подростку пробовать свои силы и зарабатывать первые деньги как не на предприятие к отцу. После школы и армии продолжил работать и параллельно получал высшее образование.

Возглавил Алексей Леонидович «Электроремонт» в 2016 году, пройдя почти за 20 лет путь от ученика обмотчика элементов электрических машин, зная работу каждого участка изнутри и досконально.

Сегодня на трёх участках — по ремонту трансформаторов; ремонту машин постоянного и переменного тока; ремонту крупных машин переменного тока — и в бюро контроля качества трудятся 105 человек. В месяц они имеют дело как минимум с полутысячей электродвигателей различных размеров и годов выпуска — от умещающихся в ладонь до многотонных гигантов, от выпущенных в середине прошлого века в СССР до новейших — импортного производства.

– Мы такие работы выполняем, которые никто никогда до этого не проводил, — гордится Алексей Дмитриев. — Например, два года назад потребовался капитальный ремонт электродвигателю скипового подъёма рудника «Октябрьский». Двигатель выпуска 1960–х, его как смонтировали в начале 1980–х, когда рудник запускали, так он и работал без остановки. А тут сломался. Агрегат весит более десяти тонн, а нам надо полностью обмотку сменить — работать пришлось в круглосуточном режиме, задействованы были почти все сотрудники. И справились в крайне сжатые сроки. И таких сложных, ответственных и интересных ремонтов немало.

Недавно ремонтировали на «Таймырском» электродвигатель мощностью пять мегаватт и применили ноу–хау. Требовалась замена подшипникового узла, который на заводе–изготовителе сделали бы за 40 тысяч евро и не менее чем за четыре месяца... А мы его с помощью работников механического завода смастерили за две недели. Двигатель был запущен и отлично с нашей самоделкой работает.

Ремонтировать импортные агрегаты «Электроремонту» позволяет сертификат, полученный от фирмы SIEMENS. Пять лет назад между этими предприятиями установилось сервисное партнёрство. Рабочие съездили на стажировку в Германию, освоили технологию ремонтов двигателей последнего поколения и теперь успешно применяют полученные знания. Сегодня, когда активно идёт модернизация производства «Норникеля», очень важно иметь на территории таких специалистов.

– Когда в прошлом году к нам приехали представители SIEMENS и увидели, как мы работаем, с какими задачами справляемся, они были удивлены, — рассказал Алексей Дмитриев. — Гости сказали, что побывали на многих предприятиях России и СНГ и с уверенностью могут заявить, что только мы одновременно занимаемся ремонтами всех существующих двигателей и трансформаторов. В общем, немцев впечатлили наши цеха и профессионализм наших сотрудников и они заявили: «Если какой–то мотор вы не сможете починить, значит, никто не

сможет».

Алексей Дмитриев поздравляет коллег с юбилеем, благодарит каждого за самоотверженную работу и выражает уверенность, что не один десяток лет предприятие будет жить и процветать, помогая «Норникелю» выполнять производственную программу. И добавляет, что на «Электроремонте» всегда рады перспективным, работоспособным и трудолюбивым молодым людям, готовы их обучать и уступать им дорогу.