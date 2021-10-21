Движение автотранспорта по улице Севастопольской будет приостановлено

Проезд по нечётной стороне ул. Севастопольской, от перекрёстка с улицей Богдана Хмельницкого до перекрёстка с Ленинским проспектом, будет закрыт с 08.00 9 ноября 2021 года до 20.00 31 марта 2022 года.

На сайте городской администрации сообщается, что такие меры приняты в связи с реконструкцией блока № 2 жилого дома по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7. Согласно распоряжению, в этот период движение будет выполняться по объездным направлениям: ул. Богдана Хмельницкого, Пушкина и 50 лет Октября.