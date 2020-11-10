Движение на Ленинском проспекте перекрывать не будут

По указу губернатора Красноярского края в регионе запрещено проводить культурно-массовые мероприятия. В связи с этим празднование «Большого Аргиша» будет не таким масштабным, как в прошлые годы.

Ежегодно, уже по сложившейся традиции, для проведения праздника перекрывали Ленинский проспект, в этом году данная мера не предусмотрена.

- Ограничение дорожного движения для всех видов транспорта будет действовать только на улице Дзержинского - по чётной стороне на территории от выезда между домами Дзержинского, 6А, и Ленинским проспектом 27 к3, и до Ленинского проспекта. По нечётной стороне – от Ленинского проспекта до выезда между домами Ленинский проспект, 29 к1, и Дзержинского, 7 к1, - пояснил, Егор Стеклянников, ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильск.

Движение будет перекрыто из-за проекционного оборудования, которое установят специалисты Агентства развития Норильска, на разделительной полосе улицы Дзержинского. Ограничение будет действовать с 13 до 16 ноября включительно.

Напомним, что, несмотря на менее масштабный размах празднования норильчан ждёт много сюрпризов. От большого снежного лабиринта в парке «Озеро Долгое» до преображения фасада Заполярного театра драмы им. Владимира Маяковского в целые страницы памяти, как раз для которого будет установлено проекционное оборудование.