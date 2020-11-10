Движение на Ленинском проспекте перекрывать не будут
Движение на Ленинском проспекте перекрывать не будут
Ленинский проспект будет открыт для движения транспорта во время празднования «Большого Аргиша».
По указу губернатора Красноярского края в регионе запрещено проводить культурно-массовые мероприятия. В связи с этим празднование «Большого Аргиша» будет не таким масштабным, как в прошлые годы.
Ежегодно, уже по сложившейся традиции, для проведения праздника перекрывали Ленинский проспект, в этом году данная мера не предусмотрена.
- Ограничение дорожного движения для всех видов транспорта будет действовать только на улице Дзержинского - по чётной стороне на территории от выезда между домами Дзержинского, 6А, и Ленинским проспектом 27 к3, и до Ленинского проспекта. По нечётной стороне – от Ленинского проспекта до выезда между домами Ленинский проспект, 29 к1, и Дзержинского, 7 к1, - пояснил, Егор Стеклянников, ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильск.
Движение будет перекрыто из-за проекционного оборудования, которое установят специалисты Агентства развития Норильска, на разделительной полосе улицы Дзержинского. Ограничение будет действовать с 13 до 16 ноября включительно.
Напомним, что, несмотря на менее масштабный размах празднования норильчан ждёт много сюрпризов. От большого снежного лабиринта в парке «Озеро Долгое» до преображения фасада Заполярного театра драмы им. Владимира Маяковского в целые страницы памяти, как раз для которого будет установлено проекционное оборудование.