МАУ ИЦ «Норильские новости»

Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено

Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено

Главная / Новости / Город

Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено

С 27 июля до 1 октября 2021 года на этой территории будет проводиться ремонт вводного магистрального коллектора.

Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено

Как сообщил начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Валерий Цыбульский, во время ремонтных работ подъезд к домам будет возможен со стороны Дворца спорта «Арктика» и плавательного бассейна.

Напомним, что капитальный ремонт коллекторного хозяйства реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. На ремонтные работы предусмотрено 1,6 млрд рублей.

27 июля в 14:44 440
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также