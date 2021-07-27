Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено
Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено
С 27 июля до 1 октября 2021 года на этой территории будет проводиться ремонт вводного магистрального коллектора.
Как сообщил начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Валерий Цыбульский, во время ремонтных работ подъезд к домам будет возможен со стороны Дворца спорта «Арктика» и плавательного бассейна.
Напомним, что капитальный ремонт коллекторного хозяйства реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. На ремонтные работы предусмотрено 1,6 млрд рублей.