Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено

Как сообщил начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Валерий Цыбульский, во время ремонтных работ подъезд к домам будет возможен со стороны Дворца спорта «Арктика» и плавательного бассейна.

Напомним, что капитальный ремонт коллекторного хозяйства реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. На ремонтные работы предусмотрено 1,6 млрд рублей.