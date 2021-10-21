Движение по мосту через реку Наледную планируется запустить в середине 2023 года

Как пояснил градоначальник, проект реконструкции менялся и дорабатывался. Сегодня сметная стоимость работ вновь направлена на госэкспертизу, поскольку с момента прошлой экспертизы изменились планируемые к применению материалы и некоторые проектные решения.

- Экспертиза продлится больше двух месяцев, ждём результата не позднее февраля. Мы уже провели переговоры с потенциальными подрядчиками, которые готовы начать ремонтные работы в середине будущего года. Завершить их можно к середине 2023-го. Я лично контролирую этот проект, надеюсь, не возникнет форс-мажорных обстоятельств, вновь отодвигающих его реализацию, - отметил Дмитрий Карасев.