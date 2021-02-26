Двое мужчин обокрали квартиру соседа

Во время поквартирного обхода соседей умершего сотрудники полиции нашли причастных к краже. Подозреваемыми оказались двое норильчан 38 и 42 лет, которые ранее уже были судимы. Мужчины жили по соседству и во время суеты, связанной с горем, подобрали ключи, которые обронили родственники. После они проникли в квартиру, которая осталась без присмотра, и вынесли оттуда часть электроники. Вещи они продали, а деньги потратили на спиртное. Сотрудники полиции нашли покупателей и вернули украденное.

В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения.