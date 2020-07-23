Двое норильских выпускников набрали максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку за 7 июля. 14 выпускников региона сдали его на 100 баллов. В их числе и ученик норильской школы №28. Ещё шестеро наших ребят набрали 98 баллов.

Всего в регионе 7 июля русский язык сдавали 4 355 человек, из них 892 (более 20%) выпускника написали экзамен на высокие баллы (свыше 80), 14 ребят получили за работу 100 баллов, а 67 человек набрали 98 баллов.

В Норильске получены результаты 488 участников из 21-й школы. Средний балл по городу – 67. При этом 80 и более баллов набрали 103 выпускника. Из общего числа сдававших преодолели минимальный порог 479 экзаменуемых (98%), а вот 9 человек не набрали необходимый минимум. В управлении образования администрации Норильска напомнили, что результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. По русскому языку это 36 баллов. Пересдача предметов в ближайшее время не предусмотрена, сделать это можно только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 24, 27 июля.

- В этом году у участников ЕГЭ есть возможность участвовать в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для этого в районах Центральный (школа № 9), Талнах (школа № 42) и Кайеркан (школа № 32) созданы пункты, оснащённые точками доступа участников экзаменов к дистанционному рассмотрению апелляции конфликтной комиссией Красноярского края, - пояснили специалисты управления.

С учетом результатов ЕГЭ по русскому языку за 6 июля, этот предмет в крае сдали 12 307 человек, из них 28 получили высший балл (в их числе двое норильчан), 2 663 человека написали работы на высокие баллы (свыше 80) и 147 ребятам не хватило до максимума всего 2 баллов.