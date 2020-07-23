Двое норильских выпускников набрали максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку
Двое норильских выпускников набрали максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку
Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку за 7 июля. 14 выпускников региона сдали его на 100 баллов. В их числе и ученик норильской школы №28. Ещё шестеро наших ребят набрали 98 баллов.
Всего в регионе 7 июля русский язык сдавали 4 355 человек, из них 892 (более 20%) выпускника написали экзамен на высокие баллы (свыше 80), 14 ребят получили за работу 100 баллов, а 67 человек набрали 98 баллов.
В Норильске получены результаты 488 участников из 21-й школы. Средний балл по городу – 67. При этом 80 и более баллов набрали 103 выпускника. Из общего числа сдававших преодолели минимальный порог 479 экзаменуемых (98%), а вот 9 человек не набрали необходимый минимум. В управлении образования администрации Норильска напомнили, что результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. По русскому языку это 36 баллов. Пересдача предметов в ближайшее время не предусмотрена, сделать это можно только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 24, 27 июля.
- В этом году у участников ЕГЭ есть возможность участвовать в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для этого в районах Центральный (школа № 9), Талнах (школа № 42) и Кайеркан (школа № 32) созданы пункты, оснащённые точками доступа участников экзаменов к дистанционному рассмотрению апелляции конфликтной комиссией Красноярского края, - пояснили специалисты управления.
С учетом результатов ЕГЭ по русскому языку за 6 июля, этот предмет в крае сдали 12 307 человек, из них 28 получили высший балл (в их числе двое норильчан), 2 663 человека написали работы на высокие баллы (свыше 80) и 147 ребятам не хватило до максимума всего 2 баллов.