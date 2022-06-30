Двор-мечта

В начале 2020 года АРН объявило конкурс на выбор двора, благоустройством которого займутся агентство и администрацией города. Существовало два критерия, по которым отбирался счастливчик: активность жильцов и технические возможности. Было подано порядка 15 заявок, победителем стала дворовая территория на ул. Талнахской, 10 и 10а. Однако организаторы проекта решили расширить площадь работ и включить в план благоустройства соседние дворы с многоэтажками на ул. Талнахской, 8 и Ветеранов, 13 и 15. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за два летних сезона на большой территории появились топиарная фигура жирафа, велосипедная дорожка, качели-беседки, площадка для воркаута, безопасное покрытие украсили «классики», так любимые детьми. За счёт администрации города в этом же дворе установили самый большой в Норильске детский игровой комплекс «Бригантина». А жители инициировали появление высоких бордюров, которые также служат скамейками для отдыха, и приняли участие в озеленении.

- Сейчас мы приступили к асфальтировке и установке бордюров на участке ближе к дому № 10а на улице Талнахской, — объясняет Виктория Чуланова, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию городской среды. — На этой территории не хватает парковочных мест, поэтому здесь появится дополнительная стоянка для автомобилей. На центральной площадке будет возведена беседка, где жители двора планируют устраивать чаепития. Тут же разместим скамейки и столик. С первого участка сюда протянется велодорожка, на территории будут установлены боксы с годовым запасом пакетиков для уборки за собаками, но главное, на новом благоустраиваемом месте появится высокая искусственная ель. Жители двора обещают наряжать её на Новый год. Работы будут завершены в сентябре. У нас очень хороший и надёжный подрядчик — строительная компания «Лидер», которая уже зарекомендовал себя, реализовав несколько городских проектов. Осенью здесь начнётся озеленение, будут высажены трава, наши северные ивы и цветы, которые вырастили сами жители.

Агентство развития Норильска обращается к горожанам с просьбой бережно относиться и не вредить новым объектам, ведь благоустроенная территория будет предназначена не только для людей, живущих в близлежащих домах, но и для всех жителей Норильска. Напомним, ранее в этом дворе были сломаны деревья, высаженные в прошлом году, а жирафу буквально оторвали хвост.