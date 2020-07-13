Дыши! В инфекционной больнице устанавливают дополнительные кислородные посты для аппаратов ИВЛ

Третий этаж госпиталя к приёму тяжёлых пациентов готов. За три дня бригада из пяти человек ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» «Норильскникельремонта» смонтировала около 35 метров основной трассы, провела разводку на 14 палат и подключила 24 аппарата. К концу этой недели также будет оборудован и четвёртый этаж.

Перед началом работ помещения были продезинфицированы, а вход на этажи перекрыт. Рабочие на объект попадают через окно - для этого им пришлось соорудить леса. Так что ни с персоналом больницы, ни тем более с пациентами они не пересекаются.

Как рассказал Иван Языков, начальник сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт», монтаж кислородопровода – работа для сотрудников предприятия новая.

-Наша стандартная работа – организация систем водоохлаждения Надеждинского металлургического и медного заводов, - пояснил Языков. – Но коль это ответственное дело по организации в больнице дополнительных кислородных постов было поручено именно нашему предприятию, мы мобилизовались, обучились и трудимся с полной отдачей.

Начальник сервисного центра также отметил, что работа похожа на сантехническую, но «специфика в том, что по трубам идёт кислород, давление очень высокое и есть свои интересные тонкости пайки медных труб».

За отзывчивость и оперативность ремонтников благодарит руководитель территориального отдела Минздрава края Коба Кавтеладзе.

- Обеспечение пациентов респираторной поддержкой – вопрос сегодня очень актуальный, - отметил он. – В госпитале на ул. Кирова, 23, сто коек. При организации базового госпиталя для лечения коронавирусной инфекции кислород был подведён к 56, но этого оказалось недостаточно. К счастью, очень своевременно на помощь пришли сотрудники «Норильскникельремонта» и теперь кислородом будет обеспечен каждый пациент этой больницы. Спасибо за чёткую и слаженную работу в таких сложных условиях.