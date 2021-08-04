Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл и Норильск

В Норильске уже который день небо затянуто серой дымкой, и чувствуется запах гари. Задымление замечено и в Эвенкийском муниципальном районе. Крупных пожаров в нашем городе и его окрестностях не зафиксировано.

Краевое управление Роспотребнадзора организовало мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в Норильске на территории жилой застройки. По результатам исследований их содержание не превышает гигиенические нормы.

По предположению специалистов, дым в Заполярье приносится ветрами из Якутии, где действует особый противопожарный режим. Как сообщают в ГУ МЧС, там полыхают природные пожары - на 3 августа их зарегистрировано 171.

Задымлённость будет сохраняться до тех пор, пока ветер не сменит своё направление - с восточного на западное. По данным Гидрометеоцентра России, это произойдёт только в выходные. Поэтому в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится.