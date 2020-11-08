Дымовая завеса

– От жителей Талнаха в последних числах октября получено уже 18 обращений с жалобами на качество воздуха в районе, — прокомментировал ситуацию исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев. — На место прибыла специальная комиссия, члены которой лично убедились, что свалка по–прежнему горит. Я дал поручение обратиться в Росприроднадзор, Госпожнадзор, прокуратуру, чтобы компанию, в чьём ведении находится полигон бытовых отходов в Талнахе, привлекли к административной ответственности. Пока горение пытаются остановить засыпкой снега. В период активного задымления за один день на свалку было завезено 108 автомашин снега, в последующие — порядка 50. Расчёт на то, что снег окончательно затушит очаги возгорания, прекратит тление и дым.

По информации заместителя генерального директора по производству компании «Байкал–2000» Романа Арсентьева, на 2 ноября задымлённость от тления продуктов горения на полигоне ТБО значительно снизилась. Ситуация с дымкой и неприятными запахами в жилом секторе усугублялась направлением ветра, которое позже изменилось, что отчасти сняло остроту проблемы.

– Проводятся работы по прекращению горения, на сегодняшний день отмечены положительные сдвиги в нормализации положения на полигоне, — сообщил Роман Арсентьев. — По объективным признакам в течение первой недели ноября ситуация должна нормализоваться.