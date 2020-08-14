Дышать станет легче

Первым этапом Серной программы является возведение на Надеждинском металлургическом заводе технологического комплекса по переработке диоксида серы в серную кислоту, а затем в экологически безопасный гипс. Строительство этих переделов на НМЗ уже идёт полным ходом.

Сейчас ведётся разработка котлована и демонтаж фундамента, оставшегося от старого здания цеха производства элементарной серы № 2, на месте которого и появится один из будущих цехов. Параллельно разрабатыаются котлованы сразу под всю технологическую цепочку.

Предстоит выполнить титанический объём работы. Стоит отметить, что цеха будут возводиться не на свайном фундаменте, как обычно строятся здания на Севере, а на бетонном основании. Чтобы сделать его достаточно надёжным, строители полностью снимают грунт до скального основания и возводят бетонные столбчатые фундаменты непосредственно на скале.

Большую часть работ по заливке фундамента планируется сделать до наступления холодов. Поэтому строители трудятся круглосуточно в несколько смен. Сейчас на рытье котлованов задействовано около сотни людей и примерно 30 единиц техники. Уже в октябре подрядчик приступит к монтажу металлоконструкций, а во втором полугодии следующего года уже будут стоять коробки будущих цехов и рабочие приступят к монтажу оборудования.

Следующим летом на строительстве будут задействованы до полутора тысяч рабочих, часть из которых прибудут с материка. Для их размещения сейчас возводится временный рабочий посёлок в районе Кайеркана на месте ростверка недостроенной мебельной фабрики.

Общий объём бетона, который используют при заливке фундамента только одного из цехов, — до 17 тысяч кубометров. А на каркас здания понадобится семь тысяч тонн металлоконструкций. Окончание всех строительно–монтажных работ на НМЗ запланировано до конца 2022 года. После чего начнётся комплекс работ по опробыванию, наладке и отработке технологических режимов.