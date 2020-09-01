Дышать станет легче

На Медном заводе полностью остановлена одна печь Ванюкова, работа второй технологической линии снижена до минимальных параметров. «Экологические вопросы в нашей компании стоят во главе угла. Поэтому мониторинг окружающей среды селитебной зоны НПР сотрудниками контрольно-аналитического управления ЗФ, совместно со специалистами завода, ведётся постоянно»-отметил заместитель директора Медного завода ЗФ «Норникеля» по производству Андрей Егоров.

В рамках режима НМУ на Надеждинском металлургическом заводе остановлена одна технологическая линия, загрузка второй значительно снижена.

По словам начальника отдела гидрометеобеспечения Таймырского центра по гидрометеорологии — филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Марии Кориной, в городе установилось малоградиентное поле, как таковых передвижений воздуха нет, как и направления: в основном, преобладает северо-восточное и северо- западное.

«Для периода межсезонья такая картина вполне привычная. Туман и понижение температуры прижимают массу воздуха к земле. Отсюда и, так называемый, застой. В ближайшие трое суток смены ветра мы не ожидаем»- резюмировала Мария Корина.

Стоит отметить,что сразу после введения ограничительных мер в режиме НМУ, туман над городом начал постепенно рассеиваться.