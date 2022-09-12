«Единая Россия» сохраняет большинство и укрепляет свои позиции в норильском парламенте

Согласно последним данным, в шестой созыв местного городского Совета проходят все зарегистрированные на выборах партии: «Единая Россия», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За Правду».

Напомним, в Норильске выборы проходят по смешанной системе: 21 мандат распределяется по семи трёхмандатным округам, ещё 14 мандатов – пропорционально по спискам политических объединений.

По предварительным подсчётам, 28 из 35 мест в Норильском горсовете займут единороссы, три мандата у партии ЛДПР и по одному мандату получают партии «Зелёные», КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия – За Правду». Отличительной особенностью муниципальных выборов является наличие в избирательных бюллетенях строки «против всех».

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Норильска Олеся Маслова, по единому округу (списки политических партий) предварительные итоги выглядят следующим образом:

- «Единая Россия» – 57,06 %;

- ЛДПР – 12,99 %;

- «Новые люди» – 8,11 %;

- КПРФ – 6,82 %;

- «Справедливая Россия – За Правду» – 6,21 %;

- «Зелёные» – 5,18 %

- против всех – 2,61 %.

По семи трёхмандатным округам 20 из 21 депутатского мандата получила «Единая Россия». Тройки лидеров по округам выглядят так:

- 1 округ: Пестряков Александр Александрович («Единая Россия»), Миронов Максим Николаевич («Единая Россия»), Стеблянко Наталья Владимировна («Единая Россия»); - 2 округ: Фролочкин Владимир Александрович («Единая Россия»), Сабанина Лариса Михайловна («Единая Россия»), Ерохина Эдилия Эдуардовна («Единая Россия»); - 3 округ: Каминский Денис Сергеевич («Единая Россия»), Сербин Роман Олегович («Единая Россия»), Горбунов Константин Олегович («Единая Россия»); - 4 округ: Шабурин Валерий Владимирович («Единая Россия»), Зенина Светлана Владимировна («Единая Россия»), Блинова Светлана Павловна (ЛДПР);

- 5 округ: Стефанишин Алексей Анатольевич («Единая Россия»), Шпетная Нина Михайловна («Единая Россия»), Балакшина Ольга Павловна («Единая Россия»); - 6 округ: Ковалёва Елена Николаевна («Единая Россия»), Лягин Алексей Юрьевич («Единая Россия»), Оробинская Надежда Григорьевна («Единая Россия»);

- 7 округ: Скорик Татьяна Васильевна («Единая Россия»), Туманова Елена Петровна («Единая Россия»), Савичева Анастасия Олеговна («Единая Россия»).

Комментируя итоги прошедших выборов, действующий председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков поблагодарил норильчан за проявление активной гражданской позиции, а также выразил признательность всем, кто принимал участие в организации и проведении голосования – председателям и членам территориальной и участковых избирательных комиссий, сотрудникам полиции, агитаторам, работникам сферы образования и всем тем, благодаря кому день выборов прошёл спокойно. Отдельные слова благодарности спикер местного парламента и лидер норильских единороссов адресовал горожанам, поддержавшим партию и кандидатов от «Единой России».

«Для нас это высшая степень доверия и подтверждение того, что мы с коллегами-однопартийцами выбрали верный путь и уверенно держим курс на развитие нашего любимого Норильска. После подведения окончательных итогов мы начнём подготовку к первой, установочной сессии шестого созыва Норильского горсовета. На ней нам предстоит определить председателей и состав всех депутатских комиссий. Как и прежде, наша деятельность будет открытой для всех норильчан. Уверен, это основной принцип депутатской работы», — резюмировал Александр Пестряков.